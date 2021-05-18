Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmaya liderlik eden Profesör Nigel McMillan, bu yeni tedavi yönteminin Covid’den ölümleri durduracağını söyledi. McMillan, “Temelde bu, ara ve yok et görevidir. Özellikle akciğerlerdeki virüsleri hedef alıyoruz” dedi. Tedavide ilk olarak 1990’larda Avustralya’da keşfedilen ve gen susturma olarak adlandırılan tıp teknolojisi kullanılıyor. Gen susturma, solunum rahatsızlıklarıyla mücadele için DNA’ya benzeyen RNA'yı kullanır. McMillan, “Bu, virüsün genomuna spesifik olarak bağlanabilen küçük RNA parçalarıyla çalışan bir teknolojidir. Bu bağlanma, genomun artık çalışmamasına ve aslında hücrelerin onu yok etmesine sebep olur” diye konuştu. Halen koronavirüs tedavisinde Zanamivir ve Remdesivir gibi antiviral ilaçlar kullanılıyor. Bu ilaçlar, semptomları azaltıyor ve hastaların hızla iyileşmelerine yol açıyor. Yeni yöntem ise dünyada doğrudan virüsü durduran ilk tedavi. Bu tedavide kana ilaç zerk ediliyor ve bu nanopartiküller akciğerlere giderek RNA'yı ileten hücrelerle kaynaşıyor. RNA da virüsü bulup genomunu yok ediyor. Tedavide klinik deneyler safhasına geçildi. Tedavinin 2023’te hazır olması bekleniyor.