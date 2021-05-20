Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Obezitenin Türkiye’de ölüm sebepleri arasında ikinci sıraya oturması, diyet ve egzersizle kilo veremeyen kişileri sağlıklarına kavuşmak için obezite ameliyatı olmaya yönlendiriyor. Pandemi öncesinde yılda 20 bin kişiye ulaşan obezite ameliyatları, içinde bulunduğumuz dönemde azalarak da olsa devam ediyor. Uzmanlar hızla kilo vermeye yardımcı olan obezite ameliyatının yol açabileceği dumping sendromu konusunda uyarıda bulunarak “Mide ameliyatı olanlar, beslenme alışkanlıklarını değiştirerek daha kaliteli bir hayat sürebilir” diyor.

Midenin içeriğini ince bağırsağın ilk kısmına normalden daha hızlı boşaltması olarak tanımlanan dumping sendromunun ‘hızlı mide boşalması’ olarak bilindiğini kaydeden Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Özden Örkcü “Dumping sendromu olan kişiler yemek yedikten sonra, mide bulantısı, terleme, şişlik, hızlı kalp atışı ve karın krampları gibi şikâyetler yaşarlar. Bu belirtiler, ince bağırsağınızın midede düzgün sindirilmemiş gıdalardaki besinleri emememesi yüzünden ortaya çıkar. Kanser sebebiyle midesi alınan ya da mide baypas ameliyatı geçiren kişilerde dumping sendromu görülme ihtimali daha yüksektir” dedi.

İLK YARIM SAATTE GÖRÜLEBİLİR

Dumping sendromunun erken ve geç dumping sendromu olma üzere iki türü olduğunu kaydeden Özden Örkcü, erken dumping sendromunun genellikle bir yemeği bitirdikten sonraki 30 dakika içinde ortaya çıktığını belirterek “Mide bulantısı, kusma, ishal veya karın krampları, şişmiş hissetmek, zayıflık, baş dönmesi ve soğuk terleme yaşanır. Geç dumping sendromu belirtileri 2-3 saat sonra ortaya çıkar. Ani kan şekeri düşmesi, soğuk terleme, baş dönmesi, hızlı veya düzensiz kalp atışı görülür” dedi.

Her obezite ameliyatı geçiren hastada dumping sendromunun görülmediğini belirten Örkçü, yağsız proteinli yiyecekler, tam tahıllar ve nişastalı olmayan sebzelerden oluşan bariatrik diyetin şikâyetleri azaltacağını söyledi. Örkçü, yüksek kalorili yiyeceklere ve sofra şekeri tüketimine dikkat edilmesi konusunda da uyarıda bulundu.

LİFLİ YİYECEKLERİ TERCİH EDİN

Günde 6 öğün yemek yiyin

Beslenme alışkanlıklarında yapılacak birkaç önemli değişiklikle dumping sendromun belirtilerinin hafifletilebileceğini ifade eden Özden Örkcü, şu tavsiyelerde bulundu:

Gün boyunca üç büyük öğün yerine beş ila altı küçük öğün yiyin.

Soda, şeker ve unlu mamuller gibi şekerli gıdalardan kaçının veya sınırlayın.

Tavuk, balık, fıstık ezmesi ve tofu gibi gıdalardan daha fazla protein tüketin.

Diyetinizde daha fazla lif alın. Beyaz ekmek ve makarna gibi basit karbonhidratlardan yulaf ezmesi ve tam buğday gibi tam tahıllara geçin. Ayrıca lif takviyeleri de alabilirsiniz. Ekstra lif, şekerin ve diğer karbonhidratların bağırsaklarınızda daha yavaş emilmesine yardımcı olur.

Yemeklerden önce veya sonra 30 dakika içinde sıvı içmeyin.

Sindirimi kolaylaştırmak için yutmadan önce yemeğinizi tamamen çiğneyin.