Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bilimsel kariyerine Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında devam eden Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, hücrenin iskeleti ve hastalıkların oluşumu ve hastalık sırasında nasıl davrandığını araştırıyor. Çalışmalarında hücre bölünmesi ve iletişiminde kritik rol oynayan kritik rol oynayan sentrozom ve silyum olarak bilinen yapıların nasıl oluştuğuna ve görev yaptığına cevap arıyor. Doktora çalışmalarını Kaliforniya Üniversitesi ve doktora sonrası çalışmalarını da Stanford Üniversitesinde tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmeyi tercih eden Doç. Dr. Karalar, Koç Üniversitesinde bir araştırma laboratuvarı kurdu. Bilimsel çalışmalarını 6 yıldır Türkiye’de sürdüren Doç. Dr. Karalar ve ödül kazanan çalışmasında böbrek bozuklukları, körlük, obezite ve diyabet gibi gelişimsel ve metabolik bozuklukların sebeplerini belirleyerek bu hastalıkların teşhis ve tedavilerine yön vermeyi hedefliyor. Bu yılın bilim ödülü, başkanlığını Prof. Gökhan Hotamışlıgil’in yürüttüğü ve Amerika’daki Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen Sabri Ülker Vakfı Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu’nda verildi.