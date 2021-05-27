Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Operasyonu gerçekleştiren Göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu “Türkiye'de ve dünyada ilk kez bir hastaya kendi kalp zarından alınan parça ile nefes borusuna yama yapıldı. Cerrahi müdahale ile hastanın hava yolu, nefes borusu ve her iki bronşuna, kalp zarı kullanılarak tekrar şekil verildi. Kalp zarı bütün kalbi çevreleyen koruyucu bir zar. Bu zardan parça alınması kalbin işlemlerini bozmuyor" dedi.