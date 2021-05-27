Operasyonu gerçekleştiren Göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu “Türkiye'de ve dünyada ilk kez bir hastaya kendi kalp zarından alınan parça ile nefes borusuna yama yapıldı. Cerrahi müdahale ile hastanın hava yolu, nefes borusu ve her iki bronşuna, kalp zarı kullanılarak tekrar şekil verildi. Kalp zarı bütün kalbi çevreleyen koruyucu bir zar. Bu zardan parça alınması kalbin işlemlerini bozmuyor" dedi.
Kalp zarından nefes borusuna yama
27.05.2021 - 04:30 | Son Güncelleme: 27.05.2021 - 04:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyada ender görülen bağışıklık sistemi hastalığı olan "Relapsing Polikondritis" teşhisi konulan Asiye Ateş'in nefes borusu, kalp zarından alınan parçayla yama yapılarak genişletildi ve nefes alması sağlandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Relapsing Polikondritis,
791284 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/791284.aspx
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