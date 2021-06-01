Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Fenülketonüri doğuştan gelen bir protein metabolizması bozukluğu hastalığı. Bu hastalıkla dünyaya gelen bebekler fenilalanin adı verilen bir maddeyi vücuttan atamadıkları için kanda ve diğer vücut sıvılarında birikir ve bebeğin gelişmekte olan beynini etkiler. Ülkemizde 10 bine yakın PKU'lu kişi olduğunu ve bu sayıya her yıl 200-300 yeni bebeğin eklendiğini belirten PKU Aile Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yılmaz Atakay, “Bu çocukların sağlıklı şekilde büyüyebilmesi için hayat boyu düşük proteinli yiyeceklerle beslenmesi gerekir. Toplumdan isteğimiz, özel düşük proteinli diyet hakkında az da olsa bilgi sahibi olmaları, ikramlarda ısrarcı olmamaları, çocuklarımızın diyetleri asla bir tercih olmadığından özel ürün tüketmesi gereken herkese sosyal alanlarda yer açılmasıdır” dedi.

ERKEN TEŞHİS EDİLİRSE UMUT VAR

Fenülketonürili bebeklerin erken teşhis edildiği takdirde yaşıtları gibi sağlıklı şekilde büyüyebileceğini söyleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Sivri, “Fenilketonüri hastalığı ile doğan bebeğin, beyni etkilenmeden erken olarak teşhis edilmesi çok önemlidir. 24-48 saat beslendikten sonra özel bir filtre kâğıdına alınan bir damla kan teşhis için yeterli oluyor. Ancak zamanında teşhis ve tedavi edilmeyen fenilketonürili çocuklarda 5-6 aylardan sonra zekâdaki gerileme belirgin hâle geliyor” dedi.

Fazla kilo çocukların geleceğini çalıyor Uzmanlara göre bugün aşırı kilolu her üç çocuktan biri 20’li yaşların başında hem obez hem de diyabet olacak. Kronik hastalıkları tetikleyen obezite, yol açtığı hastalıklar sebebiyle insan ömrünü de kısaltıyor.

Üç kişiden biri obez: Pandemi dört kilo aldırdı Dünyanın farklı ülkelerinde yapılan çalışmalar, pandemi döneminde insanların 1,5-4 kilo aldığını gösteriyor. Obezite hem koronavirüse yakalanmayı kolaylaştırıyor hem de hastalıkla mücadeleyi zorlaştırıyor.