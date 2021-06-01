Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel soğuk algınlığı ile SARS-CoV-2, üst solunum hastalıklarına yol açan koronavirüs ailesindendir. Şimdiye kadar insan vücudunda sıradan koronavirüslere karşı gelişen antikorların, Covid-19’a yol açan virüse karşı koruma sağlamadığına inanılıyordu. ABD’nin California eyaletindeki Scripps Araştırma Enstitüsü’nden bilim adamları, Covid geçirenlerin kan örneklerinde, bağışıklık sisteminin genel soğuk algınlığında ürettiği antikorlardan yüksek miktarda bulunduğunu tespit etti.

AŞI ÇALIŞMALARINA YARDIMCI OLACAK

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu antikorlar hastalığı “hatırlıyor” ve çağrıldığı zaman yeniden göreve geliyor. Raporu yazanlardan Dr. Raiees Andrabi, bu bulgunun tüm koronavirüslere karşı aşı geliştirilmesine yardımcı olacağını ifade etti.

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