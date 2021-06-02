Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede oldukça önem arz eden aşı çalışmaları ülkemizde hızla sürdürülüyor. Yerli aşı ile ilgili atılımların yanı sıra BionTech, ve Sinovac aşıları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen gruplara sırasıyla yapılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşılada yeni bir döneme geçileceğini duyurdu.

7 HAZİRAN'DAN İTİBAREN TÜM ÖĞRETMENLER AŞI OLABİLECEK

7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin Covid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek hafta aşılama programı için yeni bir dönemin daha başlayacağını belirtti.

Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren aşı olabileceğini kaydeden Koca, "Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan sevindiren mesaj: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz Koronavirüsle mücadelede kullanılması önemle dikkat çekilen maske ile alakalı Bakan Koca, "Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak." diyerek ümitlendiren açıklamalarda bulundu.

2 Haziran koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 112 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 181 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.