Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Dolaşan Tümör DNA testi ile kanser tedavisinin gidişinin ve tekrarlama ihtimalinin belirlenebileceğini söyleyen Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürbüz Görümlü “Bu şekilde organlarda görülemeyen ancak kansere yol açacak mikroskobik tümörler saptanıp tedavi yeniden şekillendirilebiliyor” dedi. Bu kişiselleştirilmiş, tümöre özgü likit biyopsi testinin hastanın kanındaki serbest dolaşan tümör DNA'sını (ctDNA) doğru bir şekilde tespit eden yenilikçi bir kanser izleme testi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Görümlü “Bu testi ameliyat sonrası dönemde bir geride kalan hastalığın varlığını tespit için, tedavisi devam eden hastalarda tedavi yanıtını değerlendirmek için ve tedavisi tamamlanmış hastalarda kanser nüksünü (tekrarı) erkenden tespit için kullanıyoruz” diye konuştu.

Diyabet diyeti kanser riskini düşürüyor Yeni yapılan araştırmalara göre kanser teşhisi sonrası Tip 2 diyabet hastalarında uygulanan diyet kısıtlamaları hem meme kanseri oluşumunu hem de meme kanserine bağlı ölüm riskini azaltıyor.

Kansere karşı “şeker bombası” İngiliz bilim adamları kanser hücrelerini saniyeler içinde yok eden “şeker bombası” geliştiriyor.