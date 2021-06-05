Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık olan ve vücuda cerrahi müdahale gerektirebilecek kadar zarara neden olabilen deri yolma hastalığının 12-16 yaşları arasında başladığını söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Emrah Güleş “Daha çok kadınlarda görülen bu hastalığın sebebi tam olarak bilinmiyor. Hastalar genellikle, stres, gerginlik ve diğer olumsuz duygulardan kurtulmak için bu davranışı yaptıklarını anlatıyor” dedi. Dr. Güleş, bu psikiyatrik rahatsızlığa Obsesif Kompulsif Bozukluk, saç yolma hastalığı, depresyon, madde bağımlılığı ve kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıkların da eşlik edebileceğini belirterek “Hastalar deri yolma sonrası bir rahatlama hissi ve haz tarif ediyor. Ancak daha sonra hastalar bu davranış sonrası suçluluk hissediyor, sosyal aktivitelerden kaçınıyor, yaralarını gizlemeye çalışıyorlar. En çok yüz bölgesinde olmakla beraber bacaklar, kollar, eller ve tırnak çevresi gibi yerlerde de bu yolma davranışı olabilir. Bazen çok şiddetli vakalarda cerrahi girişim gerektirebilecek sağlık sorunlara yol açabilir” diye anlattı.