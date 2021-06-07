Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 150 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

ÇİN EN FAZLA AŞI YAPAN ÜLKE

Covid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 777 milyon 880 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, Çin'i 301 milyon 640 bin ile ABD, 232 milyon 790 bin ile Hindistan, 71 milyon 690 bin ile Brezilya, 67 milyon 990 bin ile İngiltere, 54 milyon 240 bin ile Almanya, 40 milyon 60 bin ile Fransa, 38 milyon 180 bin ile İtalya, 34 milyon 460 bin ile Meksika, 30 milyon 877 bin ile Türkiye, 30 milyon 710 bin ile Rusya, 28 milyon 770 bin ile Endonezya, 28 milyon 750 bin ile İspanya, 26 milyon 100 bin ile Kanada ve 22 milyon 130 bin ile Polonya izledi.

Dünya genelinde Covid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 150 milyon dozu aştı.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 138,83 oldu.

Bu ülkeyi 134,63 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 126,51 ile San Marino, 124,9 ile Malta, 122,45 ile İsrail, 107,34 ile Bahreyn, 103,64 ile Moğolistan, 101,81 ile Şili, 100,16 ile İngiltere, 95,75 ile Macaristan, 92,89 ile Katar, 90,19 ile ABD, 89,29 ile Maldivler, 86,72 ile Uruguay, 80,97 ile Monako ve 80,13 ile İzlanda takip etti.

TÜRKİYE 10. SIRADA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 30 milyon 877 bin 734 doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 36,59 oldu. 17 milyon 714 bin 791 kişiye ilk doz, 13 milyon 162 bin 943 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Covid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 174 milyon 83 bini aştı, 3 milyon 744 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İki doz aşı olana pasaport verilecek Fas’ta koronavirüse karşı mücadele kapsamında hükûmet, alınan yeni kararları duyurdu. Hükûmet tarafından önceki gün gerçekleştirilen açıklamalarda, ülkede aşı pasaportu uygulamasına geçileceği bilgisi paylaşıldı.

Almanya'da koronavirüs aşısında öncelik kaldırılıyor Almanya'da bu günden itibaren 12 yaş üzerindeki herkese COVID-19 virüsüne karşı aşı olma imkânı sunulurken, hekimler muayenehanelere "akın" olmasından kaygı duyuyor.