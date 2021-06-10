Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sütü artırmak için olağanüstü bir besin aramaya ihtiyaç olmadığını hatırlatan Sabri Ülker Vakfı uzmanları “Süt miktarını artırmanın en kolay yolu bol sıvı tüketmek. Süt, ayran, çorba, mevsim meyveleri ile hazırlanmış kompostolar, cacık ile sıvı alımını desteklemek ve en önemlisi de su tüketimini emzirme sürecinde arttırmak gerekiyor. Annelerin doğum kilolarını vermek için çok düşük kalorili diyetleri tercih etmemesi gerekiyor. Bu diyetler süt salgılanmasını ve annenin sağlığını tehdit edecek sonuçlar ortaya çıkarabiliyor” diyor.

'Gebelikte iki kişilik yemek hem anneye hem de bebeğe zarar verebilir' Gebelikte alınan fazla kiloların anne ve bebek sağlığı açısından ciddi riskler doğurduğunu söyleyen Op. Dr. Hatice Korkmaz, "Fazla kilolar, gebelik tansiyonu ve gebelik şekerini olumsuz etkilediği gibi, erken doğum ve iri bebek riskini de arttırır" dedi.