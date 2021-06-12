Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

ABD ve Avrupa’daki 30’un üzerindeki kanser merkezinin ellerindeki verileri değerlendirerek, 75 yaş üstü meme kanserini anlatmış kişilerde mamografi ihtiyacının olmayabileceğine karar verdiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal “Bu araştırmaya göre, meme kanseri atlatan 75 yaş üstündeki kişiler doktorlarıyla görüşerek mamografi yaptırmayabilirler” dedi.

YAŞAM BEKLENTİSİ 10 YILIN ALTINDAYSA EK KATKISI YOK

Merkezlerin bu kararı iki önemli noktaya bakarak verdiklerini anlatan Prof. Dr. Turhal “Bir tanesi 75 yaşından sonra kanser riskinde bir miktar azalma olabileceğidir. İkinci ihtimal ise 75 yaşından sonra ortaya çıkan ve ölüme yol açan diğer hastalıkların, bu hastaların meme kanseri tanısını erken alıp bundan fayda görme ihtimalini azaltması hatta ortadan kaldırmasıdır çünkü ilerleyen yaşlarda kalp-damar hastalıkları ve felç geçirmeye bağlı ölümler artmaktadır. Böyle olunca hastaların yaşam beklentisi azalmaktadır. Eğer yaşam beklentisi 10 yılın altındaysa o zaman mamografi yapılmasının hastaların yaşam süresine ek bir katkısı olmamaktadır” açıklamasında bulundu.