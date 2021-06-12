Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, kısıtlama tedbirlerinin dikkatle gerçekleştirilmesi ve aşı uygulamalarının hız kazanması ile birlikte koronavirüse yönelik başarılı bir mücadele süreci yürütüyor. Söz konusu olumlu sürecin vaka oranlarına yansımaları da oldukça ümit verici nitelikte gerçekleşti. Fakat rehavete kapılmamak gerekliliğine dikkat çeken bir açıklama Prof. Dr. Aydın'dan geldi. Aydın, kümeleşmelere dikkat çekip, Pazartesi gününü işaret ederek, vakaların artabileceği uyarısında bulundu.

"KÜMELEŞMELER, VAKA SAYILARINI ARTTIRACAK"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kemalettin Aydın, dikkat çeken bir "vaka" açıklaması yaptı. Prof. Dr. Aydın, kademeli normalleşme sürecinde artan hareketlilikle birlikte vakaların da artabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Tahmin ediyorum önümüzdeki pazartesi günü biraz daha düğünlerin sayısı, toplantıların sayısı, yemekli düğünler gibi açılımlar normalleşmeler olunca insan hareketliliği ve insan kümeleşmeleri artınca doğaldır ki hayatımızda var olan virüs bir miktar daha rakamları yükseltir. Ama bu yükseltmenin büyük bir dalga olarak hayatımızı yeniden güz dönemine kadar tedirgin edecek bir yükselme olacağını düşünmüyorum" dedi.

12 Haziran koronavirüs tablosu Türkiye'de son 24 saatte 6.076 koronavirüs vakası tespit edilirken, 75 kişinin virüs dolayısıyla hayatını kaybettiği öğrenildi.

DSÖ’den Avrupa’ya Delta varyantı uyarısı: 60 yaş ve üstü korunmasız Dünya Sağlık Örgütü Avrupa direktörü Dr. Hans Kluge, ilk olarak Hindistan’da tespit edilen ve yüksek oranda bulaşıcı olduğu açıklanan Delta varyantı ile ilgili Avrupa ülkelerini uyardı. Kluge, özellikle 60 yaşın üzerindekiler olmak üzere birçok popülasyonun korunmasız kaldığını bildirdi.