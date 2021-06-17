Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ay sonunda Covid-19 aşılamasının 20’li yaşlara ineceğini açıklaması üzerine gözler çocuklara çevrildi. Acaba çocuklara sıra gelir mi?

Amerika’nın 12-15 yaş aralığındaki 600 bin çocuğu aşıladığını duyurması dünyada etik tartışmaları başlatırken, bilim dünyası çocuklara Covid aşısı yapılmasının etkinliği konusunda fikir birliğine varmış değil. Bunun en önemli iki sebebi enfeksiyonun çocuklarda yetişkinlerdeki gibi öldürücü olmaması ve çocuklara göre daha büyük risk altında olan yetişkinlere yetecek kadar aşı üretiminin olmaması.

Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada çocukların aşılamada öncelikli olmadığını bildirdi. Çocukların Covid19’la enfekte olmalarına ve enfeksiyonu başkalarına bulaştırmalarına rağmen, yetişkinlere kıyasla hastalığı çok daha hafif atlattıklarını söyleyen DSÖ'nün yetkililerinden Dr. Soumya Swaminathan “Bu nedenle, dünyada sınırlı aşı stoku varken önceliğin, enfeksiyona maruz kalma riski çok yüksek olan sağlık çalışanları ve diğer yaş gruplarındaki yetişkinlere verilmesi gerekir. Ülkelere tavsiyemiz, aşılamaya yaşlılar, altta yatan hastalıkları olan ve onları ağır hastalık geliştirme riski yüksek olan insanlardan başlanması” dedi.

Üretici firmaların 12 ila 18 yaşındakilerden başlayarak çocuklar üzerinde klinik çalışmalar yaptığını hatırlatan Dr. Swaminathan “Bu çalışmalar sonuçlandıkça DSÖ, aşının çocuklarda hangi dozda, hangi aralıkta ve nasıl kullanılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

Uygulanan aşı miktarı 37 milyonu geçti Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarının 37 milyon 59 bin 514'e ulaştığı öğrenildi.

Bakan Koca duyurdu: 35 yaş üzerine aşılama başlıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Yarın itibarıyla 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz." dedi.