Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), koronavirüs aşılarına yönelik yaptığı bilgilendirme ile varyantlara yönelik koruma endişesi yaşayan insanları rahatlatacak açıklamalarda bulundu. EMA, onay verilmiş aşıların yeni tip koronavirüsün AB'de görülen tüm türlerine karşı koruduğunun görüldüğünü duyurdu.

TÜRKİYE'DEKİ AŞILAR DEĞERLENDİRİLİYOR

EMA'dan yapılan açıklamada, Çin'in Sinovac firması tarafından geliştirilen ve Türkiye'de kullanılan aşının değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ABD ilaç firması Moderna'nın aşısının 12-17 yaş aralığına kullanılıp kullanılmayacağının da değerlendirmeye alındığı bildirildi.

Son dönemde AstraZeneca hakkında yayılan "dezenformasyona" dikkat çekilen açıklamada, söz konusu aşının halen onaylı olduğu, aksi haldeki bir kararın bildirileceği vurgulandı.

AB'DE GÖRÜLEN TÜRLERE KARŞI KORUYOR

EMA'nın açıklamasında "Onay verilmiş aşıların virüsün AB'de görülen tüm türlerine karşı koruduğu görülüyor." denildi.

Açıklamada, "mRNA teknolojisine dayanan aşılardan sonra kaydedilen kalp kası ve zarı iltihabı şikayetleri incelemeye alındı. Henüz neden-sonuç ilişkisi kurmak için yeterli veri elde edilmedi." bilgisi paylaşıldı.

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