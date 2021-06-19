Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kalp yetersizliğinin, kalbin görevini gerektiği şekilde yerine getirememesi sebebiyle çabuk yorulma, nefes darlığı ve ayak bileğinin şişmesi gibi fiziksel belirtilerle kendini gösterdiğini söyleyen Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Hakan Altay, kalp yetersizliği riskinin yaşla birlikte arttığını belirterek “Yaş dışındakiler hipertansiyon, diyabet, obezite ve koroner arter hastalıkları gibi değiştirilebilir faktörlerdir” dedi. Türk Kardiyoloji Derneği, AstraZeneca Türkiye’nin şartsız desteğiyle hastalıkla ilgili farkındalığı artırmak için “Kalp Yetersizliğinde Yaşam Işığı” kampanyasını başlatıldı. Kampanya kapsamında kalpyetersizligindeyasamisigi.com adresinden kalp yetersizliğine dair tüm güncel bilgilere ulaşılabiliyor.