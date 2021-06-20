Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede güzel sonuca yaklaşıyoruz. Aşıda yaş haddinin 30'a düşürülmesi ve pandemi koşullarının etkin bir biçimde yürütülmesi üzerine, Vaka sayısında ibre aşağı sabitlendi. Bugün elde edilen veriler neticesinde 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktığı öğrenilirken vakada 4000 bin sınırına ulaşmış olmak sevindirdi.

63 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 63 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 185’e yükseldi. Toplamda 58 milyon 552 bin 783 test yapıldı. Bugün yapılan 213 bin 297 testten 5 bin 91 yeni vaka sayısı, 409 da yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 370 bin 299, bugün iyileşen 4 bin 219 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 232 bin 638’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 813 olduğu açıklandı.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 601 bin 574'e yükseldi Dünyada koronavirüs sebepli en çok ölüm vakasının yaşandığı ABD'de son 24 saatte 639 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ise 601 bin 574'e yükseldi.

Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 385 bin 137'ye yükseldi Koronavirüs salgınından dünyada en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da ölü sayısı son 24 saatte 1647 artarak 385 bin 137'ye yükseldi. Ülkede vaka ve ölüm sayıları da günlük bazda azalmayı sürdürüyor.

Koronavirüsle birlikte kalp hastalıkları arttı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Hakan Karpuz, Covid-19’a yakalanıp da hayatını kaybeden kişilerin büyük çoğunluğunu kalp hastalarının oluşturduğunu belirtti.