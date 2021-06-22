Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Beslenme ve diyet uzmanı Elif Gizem Arıburnu, yaz meyvelerinde dikkat edilmesi gereken sayıları anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

Kayısı: GÜNDE 4 TANE

Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini artırarak sindirimi destekleyicidir. A vitamini, kalsiyum, fosfor, demir, magnezyum ve potasyum minerallerinin de iyi bir kaynağıdır. Kayısı, potasyum içeriği bakımından zengin bir meyve olduğundan, böbrek hastalıklarında tüketimine dikkat edilmesi gerekir.

Kiraz: 12 taneyi aşmayın!

Kirazı mevsiminde günde 12 adet tüketmek vücuttaki oksidatif stresi ve iltihaplanmayı azaltarak; tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kansere karşı koruyucu etki gösterir. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini artırıcı etkisi bulunduğundan, aşırı miktarda tüketimi ishale yol açabilir.

Karpuz: 4 küçük üçgen dilimi

Kişiye göre değişmekle birlikte günlük ortalama 2-3 porsiyon kadar karpuz günlük C vitamini ihtiyacımızın büyük çoğunluğu karşılar, prostat kanseri oluşumunu önler. Ancak diyabetlilerin veya kilo vermek isteyen kişilerin, günlük ihtiyaçlarına göre önerilen porsiyonu aşmamaya özellikle dikkat etmeleri gerekir.

Üzüm: 15 tanesi 1 porsiyon

Kırmızı üzüm, içeriğindeki resveratrol adlı bileşik sayesinde tansiyonu önleyici ve kalp sağlığını destekleyicidir. Aynı zamanda antioksidan içeriği nedeniyle kan damarlarını tıkayan ve koroner hastalıklara yol açan kötü kolesterolü önleyicidir. Gerek yeşil gerekse kırmızı üzümde 15 adedin geçilmemesi önemlidir.

Şeftali: günde 1 tane

Şeftali, besin değeri ve lif içeriği bakımından zengin bir meyvedir ve idrar söktürücü etkiye sahiptir. Ancak şeftali, potasyum bakımından zengin olduğundan böbrek hastalarında tüketimine dikkat edilmesi gerekir.

Dut: 10 taneyi aşmayın!

Kabızlık şikâyetleri, kansızlık, egzama, saç dökülmesi gibi problemlerde olumlu etki gösteren dut, birçok faydası olsa bile şeker içeriği yüksek olduğu için şeker hastalarının çok dikkatli tüketmesi gereken bir meyvedir. Bir porsiyon dut meyvesi, 10 adet büyük boy dut meyvesine eş değerdir.

Meyve ve sebzeyi karbonatlı su ile yıkayın İstanbul Gelişim Üniversitesi Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Negin Azarabadi, meyve sebzelerin karbonatlı su ile yıkanması gerektiğini söyledi.