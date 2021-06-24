Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Tedbir uygulamaları, aşı kararlılığı toplumsla bağışıklığa giden yolda önemli adımlar kat etmenin önündeki engelleri kaldırdı. Bu doğrultuda alınan bilgilerde, son 24 saatte 5 bin 703 kişinin testin pozitif çıktığı, 59 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

59 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 59 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 417’ye yükseldi. Toplamda 59 milyon 444 bin 650 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 385 testten 5 bin 703 yeni vaka sayısı, 498 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 393 bin 248, bugün iyileşen 5 bin 846 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 254 bin 708’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 752 olduğu açıklandı.

İngiltere'de koronavirüs vakaları arttı İngiltere'de koronavirüs vakalarındaki artış gözlerden kaçmadı. Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 16 bin 135 Covid vakası görülmesiyle 6 Şubat'tan bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 602 bini aştı Dünyada koronavirüs sebepli en çok ölüm vakasının yaşandığı ABD'de son 24 saatte 358 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ise 602 bin 469'a yükseldi.

Dünya genelinde 2 milyar 750 milyondan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne dek 2 milyar 750 milyon dozdan fazla aşı uygulandığı açıklandı. Türkiye'nin 44 milyon 456 bin 262 doz ile 9. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.