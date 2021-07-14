Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Uğur Şahin, Delta vakaları sonrası gündeme gelen üçüncü aşı tartışmaları hakkında katıldığı bir konferansta açıklama yaparak, pandemi sürecinin sonlanması adına yeni bir formül söyledi.



"mRNA AŞILARI OLMADAN SALGIN KONTROL EDİLEMEZ"

Şahin konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

'Dünya üçüncü doz destekleyici mRNA aşıları olmadan Covid-19 salgınını kontrol altına alamayacak.'

Şahin, aşı yapıldıktan dört ila altı ay sonra antikor seviyelerinde hafif bir düşüş olduğuna dair kanıtlar olduğunu söyledi.

Bugüne kadar aşılanmış kişilerin ciddi Kovid-19 enfeksiyonları geliştirdiğine dair bir belirti olmadı ancak Şahin, 'Ağır hastalıklara karşı da bir miktar koruma düşüşü görmeyi bekliyoruz. Bu küçük bir düşüş' ifadelerini kullandı.

"DESTEKLEYİCİ AŞI TAM BAĞIŞIKLIK İÇİN GEREKLİ"

Şahin sözlerine şöyle devam etti;

'Bu nedenle bizim pozisyonumuz, destekleyici aşının tam bağışıklığı geri kazanmaya yardımcı olabileceği ve böylece aşılı kişilerde enfeksiyonlarla komplike olmayan bir kış mevsimi geçirmemizi sağlayabileceği yönünde.'

"PARA İÇİN YAPMIYORUZ"

Aynı konferansta Pfizer'de aşı araştırma ve geliştirme başkanı Kathrin Jansen Pfizer'in Covid-19 aşı takviye atışlarını geliştirme ve test etme kararının veriler tarafından yönlendirildiğini söyledi. “Güçlendirici durum para kazanmakla ilgili değil” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Fransız 'Les Echos'a yaptıkları açıklamada 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayabileceklerini belirtmişti.

Geçtiğimiz hafta BioNTech ile aşı üreten Pfizer, Delta ile mücadele kapsamında yeni bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Açıklamada Delta varyantını hedef alan bir Covid-19 güçlendirici aşısı için çalışmalara başlandığının altı çizildi.

Tam aşılanmadan sonra insanların sonraki 12 ay içinde muhtemelen bir takviye aşıya veya üçüncü doza ihtiyaç duyacağını belirten şirket klinik çalışmalara Ağustos ayında başlamayı planlıyor.

"3. DOZA ÖNAY İÇİN FDA'YA BAŞVURULACAK"

Şirketten yapılan yazılı açıklamada 'Aşı etkinliği aşılamadan altı ay sonra azaldı, aynı zamanda Delta varyantı ülkede baskın varyant haline geldi' denildi.

Aynı açıklamada 'Bugüne kadar sahip olduğumuz verilerin toplamına dayanarak, tam aşılamadan sonraki 6 ila 12 ay içinde üçüncü bir doza ihtiyaç duyulabileceğinin muhtemel olduğuna inanmaya devam ediyoruz' ifadesine yer verildi.

Ayrıca Pfizer’dan Assoicated Press’e yapılan açıklamada, şirketin salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak Kovid-19 varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA’ya izin başvurusu yapacağı kaydedildi.

Merkel, Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet hakları konusunda Uğur Şahin’le görüştü Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD yönetiminin desteklediği "korona virüs aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması" teklifine karşı olduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı: Aşının yeni bir versiyonu geliştiriliyor Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD'li ilaç devi Pfizer ile ortaklaşa geliştirilen Covid-19 aşısının 2 ila 8 santigrat derecelik buzdolaplarında 6 aya kadar saklanabilen farklı bir versiyonu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin: Haziranda 30 milyon doz aşıyı Türkiye'ye sevk etmek istiyoruz BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'ye mümkün olduğu kadar aşı vermek istediklerini belirterek, her şeyin yolunda gitmesi halinde haziranda 30 milyon doza kadar aşıyı sevk etmek istediklerini kaydetti.