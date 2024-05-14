13 yaşındaki kıza şantajla defalarca tecavüz ettiler! Davada yeni gelişme, Bakanlık müdahil olacak

İstanbul'da 13 yaşındaki bir kıza okul arkadaşları tecavüz etti ve kayda aldı. Görüntüler bütün ilçeye yayıldı. Çocuğu kayda alan 15 tecavüzcü, kıza şantaj yaparak tekrar tekrar tecavüz etti. Tecavüzcülere açılan davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil olma kararı aldı.

Türkiye, İstanbul'da yaşanan mide bulandırıcı bir cinayet olayıyla saldırdı. 13 yaşındaki kız çocuğuna 15 kişi tecavüz edip kayda aldı. Skandal görüntüler Sultanbeyli'ye yayıldı.

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BAKANLIK MÜDAHİL OLACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İstanbul’da 13 yaşındaki bir kızın 15 kişinin tecavüzüne uğradığı iddiasına ilişkin açılan davaya müdahil olduğu öğrenildi.

"ABİNE İZLETİRİZ" DİYE TEHDİT ETTİLER

İstanbul’da 2010 yılında 13 yaşındaki A.A.’nın 15 kişi tarafından “Görüntüleri ağabeyine izletiriz. Abin cezaevinden kaçar seni öldürür" diyerek şantaj yaparak tecavüz ettiği haberlerine ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabiri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından bilgi aldı.

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ŞANTAJLA DEFALARCA TECAVÜZ ETİTLER

Bu süreçte de birçok kişi tarafından farklı tarihlerde tecavüze uğrayan çocuğun sınıfına giren Hasan isimli bir kişi bir şey yapmayacağını söyleyerek küçük çocuğu tuvalete götürdü ve elini yüzünü yıkadıktan sonra okul bahçesine götürdü. Küçük kız bunun ardından da A.A. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek yaşananları anlattı. A.A. ifadesinde, “Çok ağladım. Karnımın ağrıdığını söyledim. Beni dinlemediler. Video olayını cezaevindeki abime söyleyeceklerini belirttiler. ‘Abin cezaevinden kaçar seni de keser’ dediler. ‘Ailen seni öldürecek’ dediler. Çok yalvardım. Kimse dinlemedi” dedi.

SANIKLAR YENİDEN YARGILANIYOR

Kaynaklar, olayın 13 yıl önce yaşandığını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak davaya müdahil olduklarını ve mahkeme tarafından verilen karara itiraz ettiklerini, kararın istinaf aşamasında bozulması üzerine sanıkların yeniden yargılandıklarını belirtti. Öte yandan, A.A’nın söz konusu haberlere tepkili olduğu, şu anda mutlu bir evliliği bulunduğu ve tekrar bir travma yaşamak istemediği öğrenildi.