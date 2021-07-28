Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Epilepsi hastalarının aşı olması konusunda değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. İhsan Kafadar, epilepsi hastalarının bir kısmının tedavi nedeniyle immunsupresif ilaçlar kullandığını ve bu ilaçların aşıya karşı vücutta oluşacak yanıtı baskılayacağından dolayı hastaların doktorlarına danışarak aşı olmaları gerektiğini belirtti. Öte yandan hastaların hem BioNTech, hem de, Sinovac aşısı olmasında herhangi bir sakıncanın olmadığını ifade etti.

"EPİLEPTİK HASTALAR RİSK GRUNUNDA KABUL EDİLMİYOR"

Türkiye'de yaklaşık 800 bin ile 1 milyon arası epileptik hasta olduğunu belirten Kafadar, "Epileptik hastalar risk grubunda kabul edilmiyor. Bazı hasta grupları var ki bu hasta gruplarında Covid-19 enfeksiyonu geçirdiğinde bunların ağır hasta olabilme ihtimali daha yüksek. Fakat epileptik hastalar bu hasta gruplarından, yani riskli gruplardan sayılmıyor. Şu anda kullanılmakta olan aşıları ki, biz şanslıyız ülkemiz olarak iki farklı aşıyı aynı anda yapabilme ihtimalimiz var. Birçok dünya ülkesinde böyle bir imkan yok" dedi.

"AŞI OLMALARINDA SORUN GÖZÜKMÜYOR"

İmmunsupresif ilaçlar kullanan kişilerin doktoru ile iletişime geçtikten sonra aşı olması gerektiğini vurgulayan Kafadar, "Bizim şu andaki bilgilerimize göre anti epileptik ilaç kullanan hastalarımız dahil aşı olmalarında herhangi bir sorun gözükmüyor. Fakat birkaç istisnası var. İstisnalarımız şu, hastalarımızın bir kısmı tedavi nedeniyle immunsupresif ilaçlar kullanabiliyorlar. Doktorlarına danışmaları lazım, bu ilaçları kullandıklarında bunların aşı olması için bir engel değil. Fakat bu ilaçlar aşıya karşı vücudun oluşturacağı yanıtı baskılayacağı için 'aşı yapalım mı, yapmayalım mı veya aşıyı ne zaman yapalım' diye hasta ile doktorun iyi bir iletişime geçmesi gerekir" diye konuştu.

AŞI YAPILDIKTAN SONRA NÖBET GEÇİRİR MİYİM?

Her iki aşının da epilepsi hastalarına uygulanabileceğini söyleyen Kafadar, aşıdan sonra geçirilen geçici nöbetin epilepsi nöbeti olmadığını söylerek, "Aşı yapıldıktan sonra nöbet geçirir miyim, geçirmez miyim? Bazı insanların aşı yapıldıktan sonra ateşlenme ve ateş sonrası geçici bir nöbet geçirebilme riski olabiliyor. Ama bu epilepsi değil de sadece geçici bir nöbet" ifadelerini kullandı.

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