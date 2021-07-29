Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Aşırı terleme sonucu oluşan su ve tuz kaybının merkezî sinir sistemine depresyon, gerginlik ve sinirlilik olarak yansıdığını ifade eden Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurettin Kargı, aşırı sıcak ve neme bağlı olarak panik atak geçirme sıklığının artabileceğine dikkat çekti. Panik atak ve depresyona yatkın kişilerin sıcak havalarda daha temkinli olmaları gerektiğini belirten Dr. Kargı “Sıcak havalarda sık ve ağızdan alınan oksijen, kalp atışını hızlandırma özelliğine sahip olmasıyla panik atak ve kaygı seviyesinin daha da yükselmesine neden olacaktır. Panik bozukluğu olan hastalar havadaki nem artışına hassastır ve bu sebeple huzursuzluk yaşarlar. Çünkü sıcak havada sık ve ağızdan alınan oksijen kalp atışlarını hızlandırır; kaygı seviyesini yükseltir. Buna bağlı olarak aşırı sıcaklarda panik atak geçirme sıklığı artabilir” uyarısında bulundu.

Özellikle yaşlı ve çocukların sıcak havalardan daha fazla korunmaları ve sıvı kaybına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Kargı, aşırı sıcaklara karşı alınabilecek tedbirleri şöyle sıraladı:

Yatmadan önce duş alın.

Daha iyi uyumak için akşam yemeklerini hafif geçiştirin, uyumadan önce yemek yemeyin.

Yeterli su içmek, vücudun su dengesini koruyarak sıcakların ve nemin oluşturacağı stresi azaltır.

Psikolojik bir rahatsızlığınız varsa, ilaçlarınızı atlamayın. Günün sıcak saatlerinde dışarıda olmayın. Klimalı ve serin ortamları tercih edin.

Sadece psikolojileri değil... Karantina çocukların fiziksel gelişimini de olumsuz etkiledi İngiltere’de Sutton Trust kurumu, koronavirüs salgınının çocuklar üzerindeki etkileriyle ilgili olarak 500’den fazla ebeveyn üzerinde araştırma yaptı. Anne-babaların yüzde 20’si, psikolojik tahribatın yanı sıra karantinanın, dışarıda serbestçe dolaşamadıkları için çocuklarını fiziksel olarak da etkilediğini ifade etti.