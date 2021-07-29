Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Almanya'daki Hamburg Üniversitesinde gerçekleştirilen çalışma, migrenle mücadele edenlerin başlarının daha fazla döndüğünü ortaya çıkardı. Yine aynı çalışma, migren hastalarının beynin belirli bölgelerinde kan akışına bağlı olarak daha fazla sinir hücresi aktivitesine, diğer alanlarda ise daha az aktiviteye sahip olduklarını gösterdi. Ayrıca migren hastaları daha uzun süre acı çektiklerini ve 'acıyı' daha kötü yaşadıklarını bildirdiler. Bu çalışmada elde edilen bilgilerin yeni migren tedavisinin geliştirilmesine yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Migrenin maliyeti 28 milyar TL Küresel Migren ve Ağrı Derneği tarafından yayınlanan Türkiye Migren Raporu hastaların hayat kalitesini önemli ölçüde düşüren ve engelliğe sebep olan migrenin Türkiye’de ekonomik yükünün yaklaşık 28 milyar TL olduğu ortaya koydu.

Migren aşısı Türkiye’de Migren tedavisi için geliştirilen aşılar, Türkiye'de de onaylandı.