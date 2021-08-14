Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Daha çok Parkinson hastalığında görülen el titremesini tedavi etmek amacıyla tasarlanan alet bileğe takılarak kullanılıyor. Türkiye’de üretilen ilk yerli ürün olan bileklikle, hastaya ağırlık yapmadan titremeyi engellemesi ve hastaya kaliteli bir hayat imkânı sunması hedefleniyor.

12 yıl sonra eli titremeden yemek yiyebildi Denizli'de 12 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle sinir dokusu hasar gören Yücel Kayatepe, bir sosyal medya grubunun paylaşımını gören bir doktor tarafından yapılan ücretsiz ameliyatın ardından elleri titremeden yemek yemeye başladı - Kayatepe: "Kazadan sonra ne çay, ne yemek, ne çorba, hiçbir şey yiyip içemiyordum. Şimdi çok mutluyum, kendi ellerimle kaşığı tutup, titremeden yemeğimi yiyorum. Bu, duygu olarak anlatılmaz yani bunu çeken biliyor"