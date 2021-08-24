Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çocuklardaki kırma kusurlarının incelendiği çalışmada hamile kalmadan önce Tip 1 veya Tip 2 diyabeti olan ya da hamilelik diyabeti gelişen 553 Danimarkalı kadın incelendi. Çocukların 25 yaşına kadar takip edildiği araştırmada, herhangi bir şekilde hamileliği sırasında diyabeti olan annelerden doğan çocukların gözlerinde kırma kusuru yaşama riskinin sağlıklı annelerden doğan çocuklara oranla daha yüksek olduğu belirlendi. Araştırmacılar, diyabetli annelerden doğan bütün gençlerin diyabetin diğer komplikasyonları yaşamadıklarından emin olmak için test yaptırmalarını istedi.

Diyabet diyeti kanser riskini düşürüyor Yeni yapılan araştırmalara göre kanser teşhisi sonrası Tip 2 diyabet hastalarında uygulanan diyet kısıtlamaları hem meme kanseri oluşumunu hem de meme kanserine bağlı ölüm riskini azaltıyor.