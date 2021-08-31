Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Sadece peroksit içeren diş macunlarının dişin özünü beyazlattığını anlatan Yalnız “Ama bunun dışında marketlerde satılan diş macunlarının içinde boyayıcı beyaz bir tabaka bırakan diş macunları var. Kişi bunu diş beyazlatma olarak algılayabilir. Dişin üzerinde beyaz bir tabaka oluşur ama o birkaç saat sonra yediği içtiği şeylerle gider. Dolayısıyla kendi beyazlığını korumak amaçlı düzenli fırçalamak, beyazlatma işlemi için de mutlaka hekime başvurmak gerekir” diye açıkladı.

Çene kemiği eriyen hastalar da diş sağlığına kavuşabilir Tümör ameliyatları, kazalar gibi nedenlerle, üst çene kemiğinde implant uygulaması yapılamayacak düzeyde erime yaşayan hastaların da, ağız sağlığına kavuşması mümkün. Nasıl mı? "Zygoma (Elmacık Kemiği) İmplantları" sayesinde.

Salgında ağız ve diş sağlığında dikkat edilmesi gereken hususlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yenisey, “Evimizi nasıl temizliyorsak, aynı şekilde dişlerimizde de hiçbir yüzeyinde birikinti kalmayacak şekilde temizlenmesi gerekiyor” dedi.