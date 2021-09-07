Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Hayatın ilk yıllarında virüs ve bakterilere karşı son derece savunmasız olan çocuklarımızın bağışıklığını yüksek tutmak önemli. Covid-19 pandemisi sürecinde uzun bir aradan sonra ilk defa tam zamanlı yüz yüze eğitimin başladığı şu günlerde bağışıklık çok daha önemli hâle geldi. Bu yıl mevsime bağlı hastalıklar ve çocukluk çağı hastalıklarının yanına bir de koronavirüs riski eklendi. Çocukların yaklaşık bir buçuk yıldır arkadaşlarıyla bir araya gelme fırsatı bulamayan çocukların neredeyse ‘steril ortamda’ yaşadığını söyleyen çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Dicle Çelik, kalabalık bir ortama girecek olan bu çocukların okulda yaşıtları ile bir araya gelince hastalanmalarının normal olduğunu belirterek “Önemli olan, çocuklarımızın yüksek bağışıklıkla virüs ve bakterilerle karşılaşmaları. Okulda geçen her sene içinde bağışıklıkları yükselecek ama özellikle şu sıralarda onları hastalıklara karşı güçlendirmek şart” dedi.

BAĞIŞIKLIK, ANNE KARNINDA BAŞLAR

Çocukların doğuştan itibaren vücut direncine sahip olması için bazı önemli faktörler bulunduğunu söyleyen Dr. Çelik, annenin sağlıklı bir gebelik geçirmesi ve bu dönemde sağlıklı beslenmesinin bağışıklığı belirleyen unsurların başında geldiğini ifade etti. Hamileliğin ilk gününden iki yaş sonuna kadar süreyi içeren ‘İlk 100 gün’ olarak tarif edilen dönemde beslenmenin önemli olduğunu hatırlatan Dr. Çelik “Bebek ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmeli ve mümkünse iki yaşına kadar emzirmenin devam ettirilmesi gerekir. Anne sütü eksikliğinde veya yokluğunda prebiyotikden zengin devam sütleri içirilmeli, iki yaşına kadar geçen sürede mutlaka katıksız ve tabii beslenmelidir. Mümkünse ilk iki sene boyunca antibiyotiksiz bir hayat sağlanması da bağışıklığını belirler” diye anlattı.

Dr. Çelik, koronavirüs döneminde çocukların bağışıklığını yüksek tutmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

EV YAPIMI TARHANA VE YOĞURT

Bağırsak sağlığının bağışıklıkta önemli yeri olduğu biliniyor. Bağırsaklardaki faydalı mikropların çoğalması ve sağlığı koruması için beslenmede prebiyotikler ve probiyotiklere ağırlık vermek gerekiyor. Bu durum çocuklar için de geçerli. Sağlıklı ve düzenli beslenen çocuğun öğünlerine ev yapımı yoğurt, tarhana, şalgam suyu eklemek bağırsak sağlığı için son derece faydalıdır.

Ayrıca çocukların ilk iki sene düzenli D vitamini alması sonrasında da ihtiyaca göre D vitamini takviyesine devam etmesi gerekiyor.

AÇIK HAVADA VAKİT GEÇİRMELERİNİ SAĞLAYIN

Karantina döneminde tablet ve oyun alışkanlıkları neredeyse bütün çocukların zamanının önemli bir bölümünü kapladı. Okula gittiği için tabletten uzak kalan çocuk, eve döndüğünde bu açığını kapamak isteyecektir. Hem oyun alışkanlığını kırmak hem de oksijen alarak bağışıklığını güçlendirmek için, dışarıda vakit geçireceği aktiviteler oluşturun.

PAKETLİ GIDA VE FAST FOODDAN UZAK TUTUN

Ailelerin en önemli hatalarından biri de çocuğu ödüllendirirken onu sağlıksız beslenmeye yöneltmektir. Onu mutlu etmek için sık sık bisküvi, çikolata, dondurma almak ve hafta sonları için fast food restoranlarına götürmek aslında çocuklarımıza yaptığımız haksızlıklardan en önemlileri. Paketli gıdalar ve fast food beslenme, vücudun savaşçı askerlerinin direncini kıran en önemli yiyeceklerdir.

SPORA TEŞVİK EDİN

Egzersizin bağışıklığı yükselttiği daha önce yapılmış çalışmalarla ispat edildi. Çocuğunuzu bir spor dalını seçerek aktif spor yapmaya teşvik edin.

EN AZ 8 SAAT UYUSUN

İyi bir uyku güçlü bir bağışıklığın olmazsa olmazı. Özellikle gece yarısından sonra derin uykuda büyüme hormonunun salgılandığı unutulmamalıdır. Bu sebeple uyku kalitesi ve süresine dikkat edilmelidir.

EKSİK AŞILARINI TAMAMLAYIN

Aşı pek çok hastalığa karşı koruyucudur. Eksik aşılar varsa mutlaka tamamlanmalıdır. Pandemi şartlarında onu başta Covid-19’dan korumak için koronavirüs aşısının yapılmasına da özen gösterilmelidir.

Delta varyantı bağışıklık sisteminden kurtulabiliyor “Delta varyantı ve Kovid-19” hakkında bilgilendirmede bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Delta varyantı insan vücuduna girdiğinde diğer korona virüslere göre daha hızlı çoğalmakta ve bağışıklık sisteminden kurtulabilmektedir” dedi.

Toplum bağışıklığına bir adım daha attık Tedarikle ilgili problemlerin ortadan kaldırılması sonrası aşılama çalışmaları son sürat hızlandı. Böyle giderse Covid’e karşı 2 ay içerisinde toplumsal bağışıklık kazanılacak.