Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Başta K, C, A ve B vitamini ile potasyum, sodyum, fosfor, magnezyum olmak üzere vitamin-minerallerden üzümün en önemli özelliği ise çok güçlü bir antioksidan olması. Üzüm, içeriğindeki resveratrol ile antosiyanin gibi antioksidanlarla vücudumuzdaki hücreleri yeniliyor ve bu sayede başta kanser olmak üzere pek çok hastalığın gelişme riskini azaltıyor. Aynı zamanda cildin erken yaşlanmasını da önlüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can üzümün antioksidanının en çok kabuğu ve çekirdeğinde olduğuna dikkat çekerek, “Bu yüzden üzüm yerken çekirdeklerini çıkarmayın, kabuğunu soymayın” diye konuştu.

Kışın ortasında dalında üzüm yetiştiriyor Doğu'da kış hüküm sürerken ılıman bir iklime sahip olan Mersin’in Tarsus ilçesinde kış ortasında üzümü dalından koparıp yemek mümkün.

Kuru üzüme sanatçı desteği Yurt dışında büyük rağbet gören Türkiye'nin kuru üzümünün, koronavirüsün etkili olduğu bu dönemde yurt içinde de tüketiminin artırılması amacıyla Alaşehir Ticaret Borsası tarafından "Evde Kal Hayatta Kal, Kuru Üzüm Ye Zinde Kal" kampanyası uygulamaya konuldu.