Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi belirtiler, çocuklarda ilk olarak grip habercisi olarak görülse de günümüzde koronavirüs vaka sayılarının artması ve yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte ebeveynlerde Covid-19 paniğine de neden olabiliyor. Kış mevsiminin yaklaşması ve havaların soğuması ile çocuklarda üst yolunum yolu enfeksiyonlarının da görüldüğünün unutulmaması gerekiyor. Ebeveynlerin koronavirüs ve grip belirtilerini birbirinden ayırt etmekte zorlandığını belirten Uz. Dr. Serap Sapmaz, çocuklarda Covid-19 ve grip belirtileri hakkında bilgi verdi.

Koronavirüse yakalanan çocukların, grip ve nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına ait belirtiler gösterebileceğini söyleyen Uz. Dr. Sapmaz, bu durumun özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları ile sık karşılaşılan sonbahar kış aylarında kafa karıştırıcı olabileceğini belirtti.

GRİP VE KORONAVİRÜSÜN FARKI NASIL ANLAŞILIR?

Grip ve koronavirüsün farklarının nasıl anlaşılabileceğini açıklayan Sapmaz, iki hastalığın belirtilerinin benzediğini belirterek, "Gripte, hasta bir kişiyle temas olursa hastalık 1 ile 4 gün içinde ortaya çıkarken, Covid-19 semptomları temas sonrası 2 ile 14 gün arasında çıkabilir. Genellikle Covid-19 semptomları çoğunlukla temasla birlikte 4-5 gün içinde başlayabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Bazı çocukların koronavirüse ait belirtiler göstermeden taşıyıcı olabileceklerini belirten Uz. Dr. Sapmaz, "Koronavirüsün ilk dönemlerinde çocukların bu hastalıklardan etkilenmedikleri söylense de, yapılan araştırmalar çocukların da bu hastalıktan olumsuz etkilenmekte olduğunu göstermiştir" dedi.

ÇOCUKLARDA KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateş

Öksürük

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı- tıkanıklığı ve nezle hali

Kas ağrısı

Karın ağrısı

İştahsızlık

Halsizlik

Çarpıntı

Göğüs ağrısı

Bulantı, kusma, ishal

Cilt döküntüleri

Geç dönemde tat-koku kaybı

ÇOCUKLARDA GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ani başlayan yüksek ateş

Halsizlik

Baş ağrısı

Kas ve eklem ağrıları

Öksürük,

Burun akıntısı

Burun tıkanıklığı

Boğaz ağrısı

Titreme

Bulantı ve kusma