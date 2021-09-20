Öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi belirtiler, çocuklarda ilk olarak grip habercisi olarak görülse de günümüzde koronavirüs vaka sayılarının artması ve yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte ebeveynlerde Covid-19 paniğine de neden olabiliyor. Kış mevsiminin yaklaşması ve havaların soğuması ile çocuklarda üst yolunum yolu enfeksiyonlarının da görüldüğünün unutulmaması gerekiyor. Ebeveynlerin koronavirüs ve grip belirtilerini birbirinden ayırt etmekte zorlandığını belirten Uz. Dr. Serap Sapmaz, çocuklarda Covid-19 ve grip belirtileri hakkında bilgi verdi.
Koronavirüse yakalanan çocukların, grip ve nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına ait belirtiler gösterebileceğini söyleyen Uz. Dr. Sapmaz, bu durumun özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları ile sık karşılaşılan sonbahar kış aylarında kafa karıştırıcı olabileceğini belirtti.
GRİP VE KORONAVİRÜSÜN FARKI NASIL ANLAŞILIR?
Grip ve koronavirüsün farklarının nasıl anlaşılabileceğini açıklayan Sapmaz, iki hastalığın belirtilerinin benzediğini belirterek, "Gripte, hasta bir kişiyle temas olursa hastalık 1 ile 4 gün içinde ortaya çıkarken, Covid-19 semptomları temas sonrası 2 ile 14 gün arasında çıkabilir. Genellikle Covid-19 semptomları çoğunlukla temasla birlikte 4-5 gün içinde başlayabilmektedir" ifadelerini kullandı.
Bazı çocukların koronavirüse ait belirtiler göstermeden taşıyıcı olabileceklerini belirten Uz. Dr. Sapmaz, "Koronavirüsün ilk dönemlerinde çocukların bu hastalıklardan etkilenmedikleri söylense de, yapılan araştırmalar çocukların da bu hastalıktan olumsuz etkilenmekte olduğunu göstermiştir" dedi.
ÇOCUKLARDA KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
Ateş
Öksürük
Boğaz ağrısı
Burun akıntısı- tıkanıklığı ve nezle hali
Kas ağrısı
Karın ağrısı
İştahsızlık
Halsizlik
Çarpıntı
Göğüs ağrısı
Bulantı, kusma, ishal
Cilt döküntüleri
Geç dönemde tat-koku kaybı
ÇOCUKLARDA GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?
Ani başlayan yüksek ateş
Halsizlik
Baş ağrısı
Kas ve eklem ağrıları
Öksürük,
Burun akıntısı
Burun tıkanıklığı
Boğaz ağrısı
Titreme
Bulantı ve kusma