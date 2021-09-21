Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada koronavirüs ile mücadele sürerken, ortaya çıkan yeni varyantlar aşılama çalışmalarında ilerlemeyi güçleştiriyor. Uygulanan koronavirüs aşılarının varyantlar üzerindeki etkinliğine dair çalışmalar sürerken, ABD'li ilaç şirketi Gritstone yeni bir aşı geliştirdi.

Gritstone, Manchester Üniversitesi ve NHS Foundation Trust (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi Vakfı) işbirliği ile İngiltere'de geliştirdiği mRNA teknolojisine sahip yeni aşıyla birlikte varyantlara karşı etkili olmayı hedefliyor. 'Varyant geçirmez' olarak da adlandırılan GRT-R910 aşısının ilk faz denemeleri geçtiğimiz günlerde başlarken, sonuçların 2022 yılının bahar aylarında açıklanacağı bildirildi.

"SÜREKLİ TETİKTE OLMAYA İHTİYAÇ VAR"

63 yaşındaki Andrew Clarke ve 64 yaşındaki eşi Helen Clarke üzerinde ilk kez denenen mRNA aşısının başarılı olması durumunda koronavirüsün yeni varyantları üzerinde kullanıma sunulacağı açıklandı.

‘Varyant geçirmez’ aşı ile ilgili konuşan Manchester Üniversitesi'nden Profesör Andrew Ustianowski, "Artık birinci nesil aşılara karşı bağışıklık tepkisinin, özellikle yaşlı insanlarda zayıflayabileceğini biliyoruz" derken, "Yeni ortaya çıkan varyantların yaygınlığı ile birleştiğinde, Covid-19'u uzak tutmak için sürekli tetikte olmaya açık bir şekilde ihtiyaç var" diye konuştu.

Ustianowski, "Güçlendirici aşı olarak uygulanması planlanan GRT-R910’un, özellikle hastaneye yatış ve ölüm riski altında olan hassas yaşlı nüfusun korunmasında kritik olabilecek güçlü, dayanıklı ve geniş bağışıklık tepkileri ortaya çıkaracağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. (NTV)

Aşı randevusu yerine taziyeye gitti, koronavirüse yakalandı Aşı randevusu almasına rağmen tereddüt edip aşısını yaptırmayan Mehmet Aslan, gittiği taziyede koronavirüse yakalandı. Aslan, "Aşı çok önemliymiş keşke aşı olsaydım" dedi.

Uzmanlardan hamilelere uyarı: “Delta Varyantı hamilelerde ölüm riskini artırdı” Koronavirüsün Delta Varyantının vaka artışları devam ederken hamilelerde de ağır bir hastalık tablosu çiziyor. Bilim adamları Delta’nın aşı olmayan gebelerde ölüm riskini 4-5 kat artırdığına dikkat çekerek, hamilelerin bir an önce aşı olması gerektiğini öneriyorlar.

Mu varyantı ne kadar tehlikeli? Ocak ayında Kolombiya’da ortaya çıktıktan sonra Amerika, İngiltere ve Avrupa’ya yayılan Mu mutantının bulaşıcılığı ve aşılar karşısındaki direnci, Dünya Sağlık Örgütü tarafından takip ediliyor. Türkiye’de de 2 vaka görüldü.