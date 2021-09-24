Türkiye Gazetesi

Dün Türkiye gündemine bomba gibi düşen, bebeklere yanlış aşı iddiasının ardından eleştiri okları Prof. Dr. Zafer Kurugöl'e çevrilmişti. Kurugöl, yanlış anlaşıldığını ifade ederek, özür diledi. Katıldığı canlı yayında olaya ilişkin ayrıntılara değinen Prof Dr. Kurugöl, kullandığı bebekler kelimesinin dil sürçmesi sonucu dile getirildiğini, yalnızca bir bebeğin yanlış aşıya maruz kaldığını belirtti.

"AŞILI BEBEK HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YAŞAMADI"

Prof. Dr. Zafer Kurugöl infial uyandıran açıklamasıyla ilgili “oradaki bir dil sürçmesidir, çocuklar değil tek bir vaka” dedi, sadece bir bebeğe, İzmir'de başka bir sağlık merkezinde yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldığını söyledi. Bebeğin 1 aylık olduğu, yapılan aşının ise Biontech olduğunu ifade etti. Aşı yapılan bebeğin Ege Üniversitesi Hastanesi'nde izlendiğini, herhangi bir sağlık problemi yaşanmadığını ve sağlıklı olduğunu vurguladı.

"MAKSADI YANLIŞ YERE GİTTİYSE ÖZÜR DİLERİM"

“Gizli olarak bebeklerde covidle ilgili aşı çalışması yapılıyor diye duysam ben de infial gösteririm çocuk hekimi olarak” ifadesiyle kendi sözleri ve iddialarını eleştirenlere hak verdi. Sosyal medyadan tehdit edildiğini belirten Kurugöl “Aşı tereddüdünü ortadan kaldırmaya yönelik yaptığım bir açıklamadır. Maksadı yanlış yere gitmişse, yanlış anlayanlardan özür dilerim” dedi.

Yanlış aşı iddiasına 'taksirle yaralama'dan soruşturma İzmir'de bir bebeğe yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldığı iddiası sonrası İzmir Başsavcılığı da harekete geçti: Başsavcılık, 'Taksirle yaralama'dan soruşturma başlattı.

Bebeklerine Covid-19 aşısı yapıldığını ileri süren aileden suç duyurusu Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün şoke eden sözlerinden sonra, yanlışlıklı korona aşısı yapılan bebeğin kendi bebekleri olduğunu iddia edilen bir aile suç duyurusunda bulundu.

Bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı iddiasına soruşturma Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün, bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.