Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Eşsiz özelliğe sahip anne sütünden yavrusunu mahrum etmek istemeyen anneler, kimi zaman da gereksiz bir ümitsizliğe kapılabiliyor. Anne sütünü artırmak ve kalitesini yükseltmenin mümkün olduğunu söyleyen Acıbadem Fulya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Matben bunun için yapılması gerekenleri sıraladı:

1- BEBEĞİNİZİ SIK SIK EMZİRİN

Bebek doğar doğmaz ilk yarım saat içinde emzirin. Emzirmeyi belli saat aralıklarına sabitlemeyin. ‘Bebeğim uyuyor’ ya da ‘emmek istemiyor’ diyerek emzirmeyi ihmal etmeyin. Yenidoğan döneminde emzirme aralıklarının üç saatten fazla olmaması gerekir. Ayrıca tek taraflı emzirmeyin.

2- STRESİNİZİ KONTROL ETMEYİ ÖĞRENİN

Bebekli bir hayata adapte olmak kimileri için ilk başlarda kolay olmayabilir ancak mümkün olduğu kadar stresten uzak durun. Stres sütü azaltır. Bebeğinizi emzirirken huzurlu ve sakin bir ortamda emzirin. Nasıl emzirmeniz gerektiğini uzmandan yardım alarak öğrenin.

3- UYKUSUZ KALMAYIN

Bilimsel çalışmalar, anne sütünü artıran en önemli faktörlerden birinin; annenin uykusunu iyi alması olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle yenidoğan döneminde annenin yeterli ve kaliteli uyuması mümkün olamayabiliyor ancak fırsat buldukça uyumaya ve dinlenmeye zaman ayırın.

4- BOL SU İÇİN

Günde en az 8 bardak, özellikle emzirme sonrası su tüketin ve sıvı ihtiyacınızı karşılayın. Ayrıca doktorunuzun tavsiyesi ile süt artırıcı içecekleri de tüketebilirsiniz. Sütünüzü artırabilmek amacıyla kulaktan dolma bilgilerle, doktorun bilgisi olmadan; önüne ‘bitkisel’ sıfatı getirilerek satılan çeşitli takviye ürünlerini bilinçsizce kullanmayın. Zira hem size hem de anne sütü yoluyla geçerek bebeğinize de zarar verebilir.

5- GECE EMZİRİN YA DA SÜR POMPALAYIN

Bebeğinizi emzirirken acele etmeyin, sakin davranın. Meme bezlerinden süt salgısını uyaran prolaktin hormonu geceleri daha fazla salgılandığından, geceleri emzirme veya gece süt pompalama sütünüzü artırmaya fayda sağlar.

'Anne sütünü artırmanın yolu emzirmeden geçiyor' Anne sütünü artıracak önemli bir besinin olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Nalan Karabayır, “Anne sütünün artmasını sağlayan en önemli faktörün bebeği özellikle ilk aylarda, günde en az 8-12 kez, 15-20 dakika emzirmek olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Anne sütüne rezene desteği Yeni annelerin emzirme döneminde çeşitli sorunlar yaşadığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada kadınların bu dönemde bitkilerin gücünden faydalanabileceklerini hatırlattı.