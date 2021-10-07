Türkiye Gazetesi

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Türkiye’de her yıl 65 yaş ve üzeri her üç kişiden birinin düştüğünü söyleyen fizyoterapist Gülşah Konakoğlu “Düşme yaşlılarda ölüm ve sakatlık için en önemli risk faktörü. Yaşlılarda meydana gelen kırıkların yüzde 90’ı düşme sonucu oluşuyor” dedi. Düşmenin hem sağlık problemleri hem de evdeki dikkatsizler sonucu gerçekleşebileceğini ifade eden Konakoğlu “Bazen kronik hastalıklar, çoklu ilaç kullanımının yan etkileri, denge problemleri, az görmek, nörolojik hastalıklara bağlı denge koordinasyon problemleri düşmeye sebep olabilir” diye konuştu.

Sağlık problemleri için uzman kontrolünden geçilmesi gerektiğini ifade eden Konakoğlu, alınabilecek diğer tedbirleri şöyle sıraladı:

Yaşlının dengesini artıracak, kaslarını güçlendirecek, egzersiz eğitimi programları ile destek sağlanabilir.

Yaşlının yaşadığı ortamda düşme riskini azaltacak düzenlemeler yapılmalıdır. Mesela halı ve yolluklar ortadan kaldırılabilir ya da yere sabitlenebilir.

Banyo ve tuvaletlerde aydınlatmanın iyi yapılası gerekir. Buralarda tutunma barlarının bulunması, zeminin ıslak bırakılmaması düşme riskini azaltır.

Evin her köşesinde herkesin kendi kendine uygulayabileceği kaydırmaz ürün kullanılması düşme riskini azaltacaktır.

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