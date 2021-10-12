Türkiye Gazetesi

Covid-19 enfeksiyonundan sonra ilk 3 ay içinde bazı hastalarda yoğun saç dökülmesi yaşandığını söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, “Bunun sebebi enfeksiyonun vücutta oluşturduğu stres. Bu durum yaklaşık 3-6 ay arasında devam ediyor. Bu tip saç dökülmelerinde yapılan muayene ve tahliller sonucuna göre vitamin eksiklikleri olup olmadığı araştırılır. Vitamin eksikliği varsa yerine koyup yeni büyüyecek saç köklerine yardımcı olacak tedavi verilir” dedi.

HASTANE BAŞVURULARINDA ARTIŞ VAR

Dr. Öcal, "Koronavirüs pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte son dönemde saç dökülmesi şikâyetiyle hastanelere başvuran hasta sayılarında bir yükseliş olduğunu görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün vücutta yol açtığı hasarlar hâlâ araştırılmaya devam etse de uzmanlar özellikle hastalığın oluşturduğu stresin saç dökülmesine sebep olduğunu belirtiyorlar. Uzman doktorlardan destek alınmasını da söyleyen doktorlar saç dökülmelerinin dikkate alınması gerektiğini vurguluyorlar.

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