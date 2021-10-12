Türkiye Gazetesi

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Çocukların beslenme çantasında hazır ve paketli gıdalar konulmaması gerektiğini söyleyen Medipol Esenler Üniversite Hastanesi’nden Beslenme Uzmanı Canel Öner Sayar, "Paketli hazır ürünler katkı maddesi ve gıda boyası içerdiği için alerjik reaksiyonların yanı sıra, ileriki dönemde kalp ve damar, diyabet, mide ve bağırsak hastalıklarına, hormon bozukluklarına sebep olabilir" dedi.

Ara öğünlerde ve ders sonrasında tatlıya yönelen çocuklara onların bu ihtiyaçlarını karşılayacak sağlıklı atıştırmalıklar hazırlanmasını tavsiye eden Sayan, “Çikolata, gofret, abur cubur ürünler yerine çocuğun çantasına armut, elma, muz gibi taze meyveler veya hurma, kayısı, erik gibi kuru meyvelerle ceviz, fındık ve badem gibi kuruyemişler konulabilir. Evde yapılmış az yağlı peynirli poğaça veya börek ya da kek çok daha sağlıklı olacaktır. Aynı şekilde evde hazırlanan yulaf, meyve ve yağlı tohumlar ile yapılan granolalar, yulaf ezmesi, kuru meyveli şeker ilavesiz müsliler süt ile birlikte ara öğüne seçenek olabilir" diye anlattı.

Sağlık Bakanlığı'ndan sağlıklı beslenme önerileri Sağlık Bakanlığı Ramazan Bayramı'nda artacak öğün sayısı ve sağlıklı beslenmeye ilişkin önerilerde bulundu.

Sağlıklı beslenme için tabaklarınız ‘renkli’ olsun Sağlıklı beslenmek için tabaklarımızın 'renkli' olması ve her besin grubundan yeterli miktarda bulunması gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Eda Balcı, “Yeşil, sarı, turuncu, beyaz, kırmızı ve mor, tüm bu besinlerin vücudumuza sağladığı yararlar da farklı” diyerek renklerine göre 4 gruba ayırdığı besinlerin faydalarını anlattı.