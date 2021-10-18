Türkiye Gazetesi

King’s College London’da yapılan araştırmaya göre 15 hafta sonra yedi çocuk veya gençten birinde hala Covid semptomları olabileceğini gösteriyor. Uzun Covid, hastalar için yaygın ve kalıcı bir sorun olduğunu kanıtlıyor. Ve bu durumun görülme sıklığı kayda değer nitelikte.

Birden fazla sitede 11 üniversite merkeziyle işbirliği içinde yürütülen, çocuklarda uzun süreli Covid konusunda dünyanın en büyük çalışması olan CLoCk'un ulaştığı sonuçlara göre, her yedi kişiden birinde 15 hafta sonra hala semptomlar olabilir.

The Mirror'da yer alan habere göre King'in Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Profesörü ve CLoCK araştırması ortak araştırmacısı Trudie Chalder, bu araştırmanın SARS-CoV-2'den sonra çocuklarda bildirilen kalıcı semptomların türü ve sayısı hakkında daha net bilgi verdiğini söyledi.





Araştırma, uzun süreli Covid'in sadece yetişkinlerin bir durumu olmadığını, aynı zamanda çocukları ve gençleri de etkileyebileceğini ortaya koyuyor.

“Bazı gençlerin SARS-CoV-2 için pozitif test ettikten sonra semptomlarının devam edeceğine dair tutarlı kanıtların olduğunu söyleyen Baş yazar Profesör Sir Terence Stephenson uzun süreli covid-19'da , baş ağrıları ve olağandışı yorgunluk en yaygın şikayetlerden olduğunu söyledi. Testi iki kez pozitif çıkan kişilerinse 15 hafta sonra üç veya daha fazla semptom gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu belirtti.



'UZUN KOVİD'İN NEDENİ

Aynı çalışmaya göre, testi iki kez pozitif çıkanların 15 hafta sonra üç veya daha fazla semptom gösterme olasılığı daha yüksek. Peki Uzun Kovid nasıl ortaya çıkıyor? İşte bilim dünyasının yanıtı...



Uzmanlar 'uzun Kovid' ile Epstein-Barr virüsü arasında bir bağlantı keşfetti. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, 'uzun Kovid' ile yeniden aktif hale gelen EBV (küresel nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını enfekte ettiği düşünülen bir virüs) arasında güçlü bir ilişki buldu.

Araştırmaya imza atan bilim insanları koronavirüsün aktif olmayan veya 'gizli' virüsleri yeniden etkinleştirebileceğine inanıyor. Bu da bazı insanların neden koronavirüsü 18 ay boyunca atlatamadığını sorusuna cevap veriyor.



Başka bir deyişle 'uzun Kovid'in nedeni vücutta yeniden aktive olan virüsler. Araştırmanın baş yazar Jeffrey Gold, 'Test ettiğimiz uzun süreli Covid hastalarının üçte ikisinin EBV reaktivasyonu için pozitif olduğunu bulduk. Dolaşımdaki EBV DNA'sını saptamak için bir PCR testi eklediğimizde, birkaç hastada daha EBV reaktivasyonu saptadık' dedi.



Mayıs ayında Birleşik Krallık hükümeti hastalara özel bakım sağlayacak 89 uzun Covid kliniği oluşturulacağını vadetmişti. Kurallara göre bu kliniklerin doktor gözetiminde olması ve hastalarda Covid-19 tedavileri için hastaneye yatmış olma şartı aramaması gerekiyordu.



Ne var ki BBC'nin Panorama araştırma programı açılan bazı kliniklerde doktor bulunmadığını ve dördünün de sadece Covid nedeniyle hastaneye yatmış hastaları aldığını tespit etti.

Açılan kliniklerin 10 tanesine yatabilmek için hastaların 100 günden fazla beklediği, hatta 6 aydan uzun süre tam 191 gün kliniğe yatmayı bekleyen olduğu da belirlendi.



'UZUN COVİD OLDUM, SONRA YİNE COVİD OLDUM'

Geçtiğimiz günlerde BBC'nin İskoçya muhabiri Lucy Adams yaşadıklarını kamuoyu ile paylaşmıştı. 44 yaşında sağlıklı ve sportif bir insan olan Lucy Adams pandeminin ilk aylarında 2020 Mart'ında Covid'e yakalandığını, 11 ay belirtilerin bir türlü son bulmadığını belirtmişti.

Nefes darlığı, baş ağrısı, kas ağrıları, görüş bozukluğu aylarca devam eden ve en küçük bir çabadan sonra yatağa düşen Adams, en kötüsünün de kimsenin uzun Covid ile ilgili bir bilgisinin olmaması olduğunun altını çizmişti.



Ona hastalığında en çok yardımcı olan şey ise, bu rahatsızlığı çeken tek kişinin kendisi olmadığını keşfetmesi olmuş. 11 ay sonra uzatmalı Covid'i atlatmayı beklerken Lucy Adams yeniden Covid'e yakalanıyor. Adams, uzatmalı Covid'in kalıcı olmadığını sonunda iyileşebilen bir hastalık olduğunu da vurguluyor.



Covid-19 veremden ölümleri artırdı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 ile mücadelenin sağlık sisteminde oluşturduğu boşluk nedeniyle dünyada tüberküloz kaynaklı ölümlerin son 10 yıl içinde ilk defa artış gösterdiğini açıkladı.

DSÖ, Covid-19'un kökenini araştırmak için yeni ekip kurdu Geçen yıl Çin'e Covid-19'un kökenini araştırmak için ekip yollayan DSÖ, bir sonuç elde edemedi. DSÖ, bu işi bitirmek için 26 kişilik yeni bir heyet oluşturdu. Heyet, koronayı Çinlilerin çıkarıp çıkarmadığını araştıracak.