Türkiye Gazetesi

Küresel sıcaklık artışının gezegende meydana getireceği etkilerin bedelinin insan sağlığıyla ödeneceği ve düşük gelirli toplumların en sert etkileri yaşayacağı öngörülüyor. Rapor kapsamında Kovid-19 aşılarına erişimin eşit olmadığı gibi iklim değişikliklerinde mücadelede de benzer eşitsizlikler yaşanacağı aktarıldı. Bu kapsamda küresel iklim değişikliğinden en az sorumluluğu olan ülkeler, iklim değişikliğine uyum planlarının sağlık üzerindeki etkilerinden yararlanmada da en geride kalıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNE KARŞI HAZIRLIKSIZIZ

Bu nedenle, sıfır karbon yatırımlarının yapılması, toplumsal ve sağlık alanındaki eşitsizliklerin azaltılması için siyasi liderlere ve politika yapıcılara çağrıda bulunuluyor. Birçok ülke iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine karşı hazırlıksız ve ülkeler yetersiz finansman nedeniyle sağlık ve iklim değişikliği konusunda planlarını uygulayamıyor. Raporda takip edilen 44 göstergeye göre, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri “hiç durmadan” artıyor. Dang humması, chikungunya ve zika salgınlarının patlak verme olasılığı, Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere, insani gelişme endeksi yüksek ülkelerde en hızlı şekilde artıyor.

ORMAN YANGINLARINDA ARTIŞ YAŞANACAK

Lancet Countdown İcra Direktörü Anthony Costello, rapora ilişkin değerlendirmesinde, iklim değişikliğinin şimdiden insan sağlığına zarar verdiğini belirterek, “Her ülke bir taraftan Kovid-19 kriziyle, bir taraftan da iklim krizinin çeşitli yönleriyle mücadele ediyor. Bu yılki rapor, 134 ülkede orman yangınlarında bir artış yaşandığını gösteriyor. Milyonlarca çiftçi ve inşaat işçisi, çalışamayacak kadar sıcak geçen günler nedeniyle gelir kaybına uğruyor. Kuraklık her zamankinden daha yaygın. Raporda 40’ın üzerinde gösterge var ve bunların çoğu kırmızı alarm veriyor.” ifadelerini kullandı.

HER GÜN DAHA KRİTİK

Romanello,: “Bu yıl yoğun sıcak hava dalgaları, ölümcül seller ve orman yangınları birçok insanı mağdur etti. Bütün bunlar, iklim değişikliğine karşı mücadele etmediğimiz her gün, durumun daha da kritik hale geldiğini gösteren dehşet verici uyarılar. Kovid-19 sonrası toparlanma sürecine trilyonlarca dolar harcanıyor ama harcanan her beş doların yalnızca biri sera gazı emisyonlarını azaltmaya gidiyor ve genel olarak olumsuz bir etkinin ortaya çıkması muhtemel. Sağlık krizinden kurtuluyoruz ama sağlığımız pahasına. Salgından kurtulma sürecinde hepimiz için daha sağlıklı bir gelecek planlamak için hala zamanımız var.”

Küresel ısınma, ABD'nin kışlarını sertleştiriyor Küresel ısınma üzerine yapılan bir araştırmada, ABD’nin bazı bölgelerinde kış mevsiminin daha sert yaşanmasının Kuzey Kutbu’ndaki ısınma ile bağlantılı olduğu ortaya konuldu.