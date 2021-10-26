Türkiye Gazetesi

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Dünyada yaklaşık 200 milyon kişiyi etkileyen osteoporoz, hızla yaşlanan ülkemiz için de önde gelen sağlık problemlerinden biri. Yapılan çalışmalar Türkiye’de dört kişiden birinde osteoporoz görüldüğünü ortaya koyuyor.

Kemik mineral yoğunluğunun azalması sonucunda kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hâle gelmesi olarak tarif edilen osteoporoza karşı en güçlü silahın, güçlü kemikler olduğunu söyleyen eczacı Ayşen Dinçer, “Kemik yapımının en çok arttığı dönem ergenliktir. Ergenlik döneminde çocuklarınızın sağlığına yapacağınız en iyi yatırım, bu dönemde onların kalsiyumdan zengin gıdalarla beslenmesini sağlamaktır. Süt için, onlara da süt içirin. Kemik kütlesi ergenlikte ne kadar zirveye çıkarsa, gelecekte meydana gelebilecek kırıklara karşı koruyucu olur” dedi.

ÖLDÜREN KIRIKLARIN SORUMLUSU

Osteoporoz sadece kadınların değil, erkeklerin de hayatını tehdit eden bir hastalık. Yapılan araştırmalara göre her 3 kadından 1’inde, her 5 erkekten 1’inde kemik kırığı riski bulunuyor. Kemik kayıpları toplumun büyük bir bölümünde ağrı ve hareket kaybına sebep oluyor. En büyük tehlikesi ise kalça kırığı sebebiyle ölüme yol açması. Kalça kırığı yaşayan kişilerin dörtte biri ilk 6 ay-1 yıl içinde hayatını kaybediyor.

HAMİLELİK KEMİK KAYBI SEBEBİ

Kemiğin yaşayan bir doku olduğunu ve güçlendirilebileceğini belirten Ecz. Dinçer, kemik yapımının en çok arttığı dönemin ergenlik, en hızlı yıkıldığı dönem ise kadınlarda gebelik, emzirme ve menopoz dönemi; erkeklerde de çoğunlukla ileri yaşlar olduğunu söyledi.

Kemiğin ana yapısı olan kalsiyumun D vitamini sayesinde emilip kemiklere taşındığını anlatan Dinçer “Magnezyum takviyesi kemik yoğunluğunu arttırmaya yardımcı olurken eksikliği osteoporoza katkıda bulunur. Aynı zamanda kalsiyum kasları kasarken magnezyum kasların gevşemesini sağlar. Bu nedenle alınan kalsiyumun kemiklere taşınabilmesi ve kas sisteminin de desteklenebilmesi için kalsiyum ve diğer vitamin minerallerin de takviye edilmesi gerekir” diye konuştu.

GENÇLERİN DÖRTTE ÜÇÜ SÜT İÇMİYOR

Türkiye Beslenme Rehberi’ne göre çocuk, ergenlik, hamilelik ve emzirme süreci ve menopoz sonrası kadınların günde 4 porsiyon, yetişkin ve yaşlı kişilerin günde 3 porsiyon düzenli olarak süt ürünleri tüketmelerinin tavsiye edildiğini söyleyen Ecz. Dinçer “1 porsiyon süt ürünü 1 su bardağı süt, 1,5 su bardağı ayran, 1 kâse yoğurt veya 2 dilim peynir anlamına geliyor. Ancak ülkemizde ergenlik dönemindeki gençlerin yüzde 74’ü, yetişkinlerin ise yüzde 75’i süt ve süt ürünlerini tavsiye edilenin altında tüketiyor. Ergenlik döneminde yetersiz kalsiyum alan kişilerde yetişkinlikte osteoporoz görülme riski artıyor. Menopoz döneminde ise östrojen azalmasına bağlı olarak yıkım hızlanıyor ve kemik kırıkları oluşuyor” dedi.

DÜŞÜK KALORİLİ DİYETLER KEMİĞE ZARAR

Kemiğin yapım ve yıkım süreçleri ile hayat boyunca kendini yenileyebilen ender organlardan biri olduğunu söyleyen Beslenme Uzmanı Dr. Selahattin Dönmez, bu yenileme sürecini yapım yönünde desteklemek gerektiğine dikkat çekti.

Dönmez, sağlıklı kemiklere sahip olmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Dengeli beslenelim. Doğru kalsiyum, magnezyum ve D vitamini takviyeleri ile kemik mineral yoğunluğumuzu artıralım. ¥ Ağırlık kaldırma ve vücut ağırlığı egzersizleri ile kasları ve kemikleri güçlendirelim.

Şişmanlık kadar zayıflık da osteoporoz için risk faktörüdür. Aşırı zayıflatan düşük kalorili diyetlerden uzak durun. Beden Kitle İndeksinizin 20’nin altına inmesine izin vermeyin. Beden kitle endeksi 20’nin altında olduğunda kemik yoğunluğunda azalmalar görülüyor.

Sigara ve aşırı kafein tüketimi kemik mineral yoğunluğunu azaltıyor.

Kemik sağlığı için en önemli ihtiyaçlardan biri ise iyi uyku. Uyku kemiklerin yoğunluğun korunması ve artırılmasında fayda sağlıyor.

Vegan beslenen çocuklar daha kısa, kemikleri daha zayıf Farklı beslenme tarzlarına sahip 187 çocuk üzerinde yapılan araştırma sonucunda vegan beslenen çocukların daha kısa, kemiklerinin de daha zayıf olduğu belirlendi.

Beslenme çantası hazırlayan ebeveynlere 'paketli ve hazır gıda' uyarısı Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar, çocukların beslenme çantasına hazır ve paketli gıdalar konulmaması gerektiğini belirtti.