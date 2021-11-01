Türkiye Gazetesi

ABD’li ilca şirketi Pfizer ile birlikte dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısı BioNtech’i geliştiren Türk bilim kadını Dr. Özlem Türeci ve bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirilmesi gündemde olan aşılar ve koronavirüsün geleceği hakkında konuştu.

HAKKINDA HER GÜN YENİ BİR ŞEY ÖĞRENİYORUZ

“Covid-19 ne olacak ve pandemi ne zaman bitecek?” sorusuna cevap veren Özlem Türeci, “Bu zor bir soru çünkü virüs hakkında, aşıya nasıl tepki verdiği hakkında her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Salgının ne zaman sona ereceğini söylemek için bu bilgiye ihtiyacımız var” dedi.

BİRKAÇ YIL DAHA VİRÜSLE YAŞAYACAĞIZ

Türeci, “Şimdiden kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, yavaş yavaş yeni bir normalliğin yerleştiğidir. Bunu şimdiden hissedebiliyoruz. Virüsle nasıl başa çıkacağımızı öğreniyoruz” diyerek, “Nüfusun büyük bir kısmı bağışık olduğu için daha özgürce hareket edebileceğimiz bir normallik olacak. Elbette birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız. Yıllar geçtikçe virüs, nüfusun bazı gruplarının her yıl veya iki yılda bir aşılandığı grip virüsü statüsünü kazanacaktır” şeklinde konuştu.

VARYANT AŞILAR DENEME AŞAMASINDA

Uğur Şahin’e sorulan “Diğer virüs mutasyonlarına karşı yeni nesil aşınız üzerinde mi çalışıyorsunuz?” sorusuna Şahin, “Evet, şu anda nispeten küçük bir gönüllü grubunda varyant aşıları test ediyoruz. Güney Afrika beta varyantı üzerine bir çalışma neredeyse tamamlandı ve delta varyantı üzerinde veri toplamak için devam eden bir çalışma var” yanıtını verdi.

MEVCUT AŞI DEĞİŞMEYECEK

Şahin, “Şu anda mevcut aşıyı değiştirmeye gerek yok. Ancak yeni varyant aşılar üretebileceğimizi ve halihazırda kullandığımız aşılar kadar güvenli olduklarını göstermek için klinik olarak test edebildiğimizi göstermek istiyoruz” diyerek, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde bir varyant ortaya çıkarsa ve aşının uyarlanması gerekiyorsa, bunu çok hızlı bir şekilde yapabileceğiz çünkü gerekli prosedürü zaten oluşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı. Şahin, “Bu sayede, çok sakin bir şekilde, aşının her iki yılda bir yeni virüs mutasyonlarına adapte edilmesi gerekebileceği gerçeğine hazırlanabileceğiz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz aşı açıklaması BioNTech kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, iki doz aşı olan kişilerin güçlendirici nitelikteki üçüncü doz koronavirüs aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.