Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Dünyaya yeniden gülen gözlerle bakmaya başlayan Riham, görmeye başlayınca ilk önce oyuncaklarını istedi. Ülkelerindeki savaş nedeniyle 2012 yılında Türkiye'ye gelen eş-Şeyh ailesinin ilk çocuğu olan Riham, Hatay’da görme bozukluğu ile dünyaya geldi. Riham’ın ışığı görebilmesi için tek çare kornea nakli yapılmasıydı. Ancak ailenin hiç parası yoktu. Türkiye’de yaşadıkları yerdeki yardımseverlerin katkılarıyla para toplandı ve ameliyat yapıldı.



Kornea nakli ameliyatı olan Riham

Ameliyatı gerçekleştiren göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Mustafa Köşker, operasyonu belirli aralıklarla iki göze birden yaptıklarını belirterek Riham’ın şu anda diğer çocuklar gibi koşup oynadığını hayatına devam ettiğini söyledi. Riham’ın görebilmesinin erken müdahaleye bağlı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Köşker “Geç dönemde başvurulsaydı, nakilden bu kadar fayda sağlanamayabilir ve kalıcı görme kaybı olabilirdi” dedi.

11 yaşındaki Suriyeli Muhammed’in korkunç ölümü! Ankara’da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 11 yaşındaki Muhammed, boş bir gecekondunun içinde başı taşla ezilerek öldürülmüş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Suriye uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.