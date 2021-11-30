Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatili için gittiği memleketi Tokat'ta rahatsızlanan 56 yaşındaki Ahmet Öksüz'e gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu ve diyaliz tedavisi görmeye başladı. Eşinin yakalandığı hastalık sebebiyle çok üzülmesine dayanamayan beş çocuk annesi 51 yaşındaki Nigâr Öksüz, böbreğini vermek istedi. Çift, nakil işlemleri için üç ay önce İstanbul'daki İstinye Üniversitesi Liv Hastanesine başvurdu. Yapılan kontrollerde Öksüz çifti, Covid-19 olduklarını öğrendi. Covid-19 tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan çift, hemen bıçak altına yattı. Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan tarafından gerçekleştirilen ameliyatla böbrek nakli başarıyla gerçekleştirildi. Öksüz çifti hastalıkta ve sağlıkta birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Her 100 çocuktan 5’inin böbrek taşı var Yetişkin hastalığı gibi görülen böbrek taşı problemleri çocuklarda da sık karşılaşılabilen sorunlardan biri.

Baş ağrısı ile gitti böbrek nakli oldu Baş ağrısı ile başvurduğu hastanede böbrek hastası olduğunu öğrenen Gökhan Gülen ağabeyinden alınan böbrekle sağlığına kavuştu.