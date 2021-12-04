Türkiye Gazetesi

Güney Afirika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) Omicron varyantıyla ilgili yeni verileri açıkladı. Enstitü tarafından elde edilen verilerde daha önceki enfeksiyonlarda elde edilen bağışıklıktan Omicron’un kaçabileceğini ve yeni varyantın üç katı oranda enfeksiyona neden olduğunu gösterdiğini belirtti.

BAĞIŞIKLIKLARDAN KAÇMA KABİLİYETİ VAR

NICD ile birlikte çalışma yürüten Güney Afrika Epidemiyolojik Modelleme ve Analiz Merkezi ise son bulguların “Omicron'un önceki enfeksiyondan kalan bağışıklıktan kaçma kabiliyetine dair bilimsel kanıt sağladığını” açıkladı. NICD uzmanı Anne Von Gottberg, “Önceki enfeksiyonun Omicron'dan koruma sağlamadığına inanıyoruz” açıklamalarında bulundu.

AŞILAR ÖLÜMLER KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

NICD uzmanı Anne Von Gottberg koronavirüsün yeni varyantı Omicron varyantı ile ilgili araştırmaları özetleyerek “Omicron Covid-19'un yeniden enfeksiyonlarında bir artış” gördüklerini belirtti. Ülkede vaka sayılarının katlanarak artacağını düşündüklerini söyleyen Gottberg, aşılar hakkında ise “Aşılar her zaman ciddi hastalıklara, hastaneye yatışlara ve ölümlere karşı koruma sağlamıştır” şeklinde konuştu.

VAKALARIN ÇOĞU GENÇLERDEN OLUŞUYOR

Ulaşılan ilk verilere göre Omicron'un daha önceki varyantlara göre daha az şiddetli hastalığa neden olabileceğini gösterdiğini belirten aynı enstitüden bilim insanları, ancak bu durumun ilk Omicron vakalarının çoğunun daha genç bireylerde tanımlanması ile ilgili de olabileceğini söyledi. Uzmanlar varyantın daha yaşlı kişileri enfekte etmesi ile tablonun ciddileşebileceği vurguladı.