Türkiye Gazetesi

Omicron varyantı birçok ülkede hızla yayılıyor. Bilim adamları varyantın kökenine ilişkin araştırmalar yapıyor. Omicron varyantının nasıl evrimleştiğine dair birkaç teori var. Yeni tanımlanan bu varyantla ilgili olarak Scripps Araştırma Enstitüsü'nden bir immünolog olan Kristian Andersen varyanttaki bazı mutasyonların farelerde görüldüğünü belirtti.

Bir başka teori ise önceki araştırmalarda bilim adamları omicron varyantının bağışıklığı etkileyen bir hastalık olan AIDS hastalarında çıkmış olabileceği yönündeydi.



Scripps Araştırma Enstitüsü'nden bir immünolog olan Kristian Andersen, Omicron varyantının coronavirüsün, enfekte bir insan virüsü onlara geçirdikten sonra, kemirgenlerde evrimleşmiş olabileceğini teorileştirdi.

Omicron varyantının kökenine ilişkin henüz kanıtlanmış net bir bilgi yok. Ancak bilim adamlarının ileri sürdüğü görüşe göre, omicron hayvanda birden fazla mutosyon geçirdikten sonra , değişen koronavirüs insanlara geri sıçrayabilir. Bu zincire, insanlardan hayvanlara sıçradığı ters zoonoz, ardından bir mikrobun hayvanlardan insanlara geçtiği zoonoz olarak tanımlanabilir.



Scripps Araştırma Enstitüsü'nden bir immünolog olan Kristian Andersen, Omicron varyantının coronavirüsün, enfekte bir insan virüsü onlara geçirdikten sonra, kemirgenlerde evrimleşmiş olabileceğini teorileştirdi.





Bu teoriyi destekleyen görüşte pandeminin başladığı 2020 ortalarında bir hayvanın COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'yi kapmış olabileceği daha sonra ise hayvanda birçok mutasyon biriktirdikten sonra, değişerek sıçrayabileceği yönünde açıklıyor.

KEMİRGEN TÜRLERİNDE DE KEŞFEDİLDİ



Diğer taraftan, Omicron varyantına ait birkaç mutasyonunun fare ve hamster gibi kemirgen türlerinde de keşfedildi.

Bilim adamlarında omicron varyantının çıkışına ilişkin bağışıklığı baskılanmış hastalarda geliştiğine dair görüşlerde yaygın Arizona Üniversitesi'nde evrimsel biyolog olan Mike Worobey, omicronun varyantının bağışıklığı baskılanmış bir insanda evrimleştiği yönünde geliştiğininden şüpheleniyor. Worobey, omicronun genomuna ilişkin Science'a dışarıdaki diğer türlerin kronik olarak enfekte olması halinde bu durumun birçok mutasyona sahip yeni varyantların ortaya çıkmasına neden olabileceğini söyledi.



Omicron'dan korunmak için Covid geçirmiş olsanız da aşınızı yaptırın Ülkeler arasında giderek yayılan Omicron varyantının da Delta varyantı gibi aşılardan kaçabilme özelliğine sahip olduğunu söyleyen İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın, iki doz aşının koruyuculuğu olmakla birlikte mutlaka hatırlatma dozlarının yapılması gerektiğini söyledi.

Danimarka’da Omicron varyantı vakaları iki günde üçe katlandı Danimarka'da omicron varyantı vaka sayısı iki günde üç katına çıktı.