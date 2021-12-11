Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumu gösteren Covid-19 tablosu paylaşıldı. Tabloda, vaka ve ölüm sayılarının yeniden yükseldiği görüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, aşının önemi konusundaki mesajını yineledi. Bakan Koca, "Tam aşılı olanlar Covid-19’u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!" dedi.

ÖLÜ SAYISI 191 OLDU

11 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 255 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 191 oldu. Bir günde toplam 349 bin 221 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 180 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,04 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 600 bin 540 ’a yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA ZİRVE ORDU'NUN

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

ŞANLIURFA EN DÜŞÜK AŞILAMAYA SAHİP İL OLDU

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

BAKAN KOCA: AŞININ SONUÇLARI ORTADA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19’u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada” dedi.

Pfizer açıkladı: Korona aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyacımız olacak ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın İngiltere Müdürü ve İngiliz İlaç Endüstrisi Derneği Başkanı Ben Osborn, gelecek yıllarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyaç duyulabileceğini bildirdi.

Bilim Kurulu Üyesi Şener: Koronavirüs mevsimsel bir hastalığa dönüşebilir Prof. Dr. Alper Şener, Omicron varyantının mevsimsel koronavirüs ile benzer bir genom dizisine sahip olduğunu ve bunun Covid-19'un 'mevsimsel bir hastalığa' dönüşmesinin işareti olabileceğini açıkladı.

Koronavirüsün bir bulaş yolu daha ortaya çıktı Kayseri Şehir Hastanesi Göz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Ataş, gözyaşında da koronavirüsün tespit edildiğini söyleyerek, "Korona virüs solunum yolu ile bulaşıyor fakat gözün dış zarlarında da bu enzimler bulunmuş" dedi.