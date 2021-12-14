Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada, "'İsmi bilinmeyen Covid-19 aşısı" iddialarıyla yer alan flakon görüntüleri, tartışmalara neden olmuştu. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya ve yazılı basında yer alan flakonlar ülkemizde kullanım onayına sahip BioNTech firmasının bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşılara aittir" denildi.

"GÖRSELDEKİ FLAKONLAR BİONTECH FİRMASI TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR"

Sağlık Bakanlığı'nın, sosyal medya yer alan ve bazı yazılı basın organları tarafından da yayınlanan 'Türkiye’de ismi bilinmeyen Covid-19 aşısı kullanıldığına' dair iddialara yönelik açıklaması:

“İsmi bilinmeyen aşı kullanıldığı iddiasıyla sosyal medya ve yazılı basında yer alan flakonlar ülkemizde kullanım onayına sahip BioNTech firmasının bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşılara aittir. Bakanlığımız ülkemizde Covid-19 aşılarının henüz yeterli bir miktarda olmadığı dönemde BioNTech firmasından tedariği hızlandırmasını talep etmiştir. Bunun üzerine BioNTech firması bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşıları ülkemize yönlendirmiştir. Yönlendirilen aşıların üzerinde yer alan etiketlerin Türkiye’de değiştirilmesi soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için etiket değişimi yapılmamıştır. Sonuç olarak sosyal medya ve yazılı basında yer alan aşılar, açıklama metnin sonunda yer verilen aşı paketi ve flakonu görselinde görüleceği üzere BioNTech firması tarafından üretilmiştir.”

Uzmanlar Omicron açıklaması: Ocak ayında pik seviyeye ulaşılacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Güney Afrika’dan dünyaya yayılan yeni varyant Omicron’un Türkiye’de 6 kişide görüldüğü yönündeki açıklamalarını değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, yeni varyantın bir ay sonra Türkiye’de hakim güç olacağını ifade ederek, “Ocak ayı gibi yeni varyantın pik yapacağı bir döneme gireceğiz.” dedi.

Aşıların Omicron'a karşı yüzde 46,7 koruma sağladığı kanıtlandı İngiltere'de araştırmacılar dünya genelinde yaygın olarak kullanılan aşıların Omicron varyantında yüzde 46,7 koruma sağladığını, ciddi hastalığı önlemede ise aşının yüzde 84 oranında koruma sağladığını ortaya çıkarıldı.

Kalp ve damar cerrahlarından aşı uyarısı Ulusal Vasküler ve Endovasküler Derneği tarafından düzenlenen “Damar Cerrahisinde Gri Alanlar” toplantısının ana konusu bu yıl Covid-19 pandemisi dolayısıyla virüsün damarlar üzerindeki etkileri oldu.