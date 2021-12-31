Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün insandan insana, damlacık yoluyla bulaştığını biliyoruz. Son yapılanan açıklamada ise Covid-19’un Omicron varyantının tek bir nefesten bile bulaşabileceği açıklandı.

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İngiltere’de hükümete bağlı Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu'ndan (Nervtag) Prof. Peter Openshaw, “Virüs, insandan insana bulaşmaya ilk geçtiğinde bu kadar bulaşıcı olmadığı için gerçekten şanslıyız. Birkaç aşamadan sonra virüs o kadar bulaşıcı hale geldi ki, enfekte birinin neredeyse tek bir nefesi bile hastalığa yakalanmak için yeterli olabiliyor” dedi.

BİRÇOK ÜLKEDE VAKALAR ARTTI

Omicron sonrasında ABD’de günlük Covid-19 vakaları 572.000’e ulaşırken Avrupa’da Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde günlük vakalar yüz binlerle ifade ediliyor. Vakaların artmasından dolayı Fransa dışarıda maske takılmasını yeniden zorunlu kılarken çoğu ülke koronavirüs tedbirlerini yeniden getirmek istiyor.

Omicron'da vaka yüksek kayıp az Omicron varyantının etkisiyle koronavirüste aktif vaka sayısı artarken, bu varyantın hastalık yapma gücünün ve ölüm oranlarının daha düşük olduğu belirtildi. Ayrıca uzmanlar, Türkiye’de de kısa süre içinde Avrupa ülkelerindeki gibi günlük vakaların 60-70 binli rakamlara ulaşacağı tahmininde bulundu.

DSÖ korkutan Omicron açıklaması: Vaka tsunamisine yol açmasından endişeliyiz Basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Omicron'un vaka tsunamisine yol açma ihtimalinden endişe duyduklarını söyledi.