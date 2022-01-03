Türkiye Gazetesi

Kötü beslenme alışkanlıkları ve tükettiğiniz sağlıksız gıdalar safra kesesine yakalanma riskini arttırır. Dengeli beslenmek, safra kesesi hastalıklarından korunmak için büyük önem taşır. İşte safra kesesine iyi gelen yiyecekler...

SAFRA KESESİNE İYİ GELEN GIDALAR

Lifli gıdalar: Kepek ve keten tohumu gibi lif içeren besinler safra kesesi hastalığına yakalanma riskini ciddi oranda azaltır. Öte yandan, elma bol lif içeriğiyle safra kesesinin dostu bir meyvedir, yapılan araştırmalar safra taşını önlemede etkisini olduğunu kanıtlamıştır.

Enginar: Safra kesesi rahatsızlıklarına iyi gelen sebzelerin başında gelir. Özellikle safra kesesi taşıyla mücadele etmek için tüketebileceğiniz bir gıdadır. Enginar ayrıca karaciğer sağlığını da korur, karaciğerin işlev kapasitesini arttırır.

Yaban mersini: Yüksek antioksidan içeriğiyle safra kesesi taşlarından kurtulmaya yardımcı olur.

Kuru baklagiller: Nohut, mercimek, soya gibi kurubaklagiller, safra kesesi taşının oluşmasına engel olur. Diyetinize mutlaka bu besinleri eklemelisiniz.

Turunçgiller: Mandalina, portakal gibi turunçgiller safra kesesi taşlarıyla mücadele eder. Ancak bu meyveleri taze tüketmekte fayda vardır. Narenciye içeren hazır meyve sularından kaçınmak gerekir, hazır kutu meyve suları safra kesesine iyi gelmez. Bu meyvelerin tazesini tüketmek son derece faydalıdır, kabuğundaki ve posasındaki lifler, safra kesesindeki taşların küçülmesine yardımcı olur.

Fasulye, mercimek, nohut gibi bitkisel proteinler, safra kesesi iltihabının en büyük nedenlerinden biri olan kırmızı et için mükemmel bir bir alternatif olabilir.

SAFRA KESESİ TAŞI OLANLAR NE YEMELİ?

-Safra kesesi problemlerini ortadan kaldırmak için bol sıvı tüketmek önem taşır.

-Beslenmede tam tahıllı ekmekler ve ürünler tercih edilmelidir.

-Öğünlerde sebze ağırlıklı beslenmek faydalı olacaktır.

-Safra kesesinde taş olan hastalar; elma, elma suyu, elma sirkesi, limon, portakal gibi asidik etkili gıdalar tüketmelidir.

-Nohut, mercimek, kuru fasulye gibi bakliyatlar safra kesesi taşı olanlar için iyi bir tercihtir.

- Ispanak, safra kesesinin dostu olan bir sebzedir. Safra kesesi problemi olanlar haftada bir mutlaka ıspanak tüketmelidir. Ancak sindirimin kolay olabilmesi için ıspanağın iyi yıkanması çok önemlidir.

SAFRA KESESİNE DOKUNAN YİYECEKLER HANGİLERİ?

-Safra kesesi rahatsızlığı veya taşı olanlar mideyi yoran kızartma tarzı ağır yiyeceklerden kaçınmalıdır.

-Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş gıdalar safra kesesi sağlığı için tehlikelidir.

- Tam yağlı süt ürünleri safra kesesi problemlerinde sınırlı tüketilmelidir.

- Çay, kahve gibi kafein içeren sıvılar safra kesesi hastalıklarını kötüye götürebilir.

- Fast food ürünleri, mayonez ve ketçap gibi soslar da yasaklı yiyecekler listesinde.

- Paketli hazır gıdalar ve atıştırmalıklar safra kesesini yorduğu için tüketilmemelidir.

- Hamur işleri ve fazla şekerli tatlılar da safra kesesi için zararlı yiyecekler arasında yer alır, safra kesesi sağlığı için yenmesi uygun değildir.

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