"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışması taslağı yarın öğleden sonra açıklanacak

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MEB duyurdu. ğitimde yeni müfredat çalışmaları son aşamaya geldi, detaylar bu ay açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat taslağının yarın öğleden sonra kamuoyuna duyuracak. Peki, 2025 müfredat değişecek mi? Yeni müfredat ne zaman? Detaylar haberimizde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat taslağını yarın açıklayacak. Peki, 2025 müfredat değişecek mi? Yeni müfredat ne zaman?

2025 MÜFREDAT DEĞİŞECEK Mİ?

Yeni öğretim programlarına ilişkin detaylar, bu ay netlik kazanacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak müfredat, kademeli olarak uygulanacak. Ders içerikleri sadeleşecek, saatlerde değişiklik olmayacak.

MEB duyurusuna göre yeni müfredat taslağı yarın öğleden sonra askıya çıkarılacak.

Bakan Tekin, ilgili görüş ve önerilerin "https://gorusoneri.meb.gov.tr/" adresinden paylaşılabileceğini açıkladı.

MÜFREDAT DEĞİŞİYOR MU?

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışmalarının ana odağına ilişkin soru üzerine Bakan Tekin, müfredatların belli takvimler içerisinde revize edilmesinin gerekliliğine işaret etmişti.

Bakan Tekin, 23 Nisan'da, müfredat çalışmalarının ana eksenine ilişkin değerlendirmesinde 2013'ten itibaren başlayıp, bugün geldiğimiz noktada ulaştığımız metinlere bizi ulaştıran çok kapsamlı bir çalışma takvimi var" ifadelerini kullanmıştı.

Bu süreçte nasıl bir müfredat değişikliği olmasına dair 20'nin üzerinde çalıştay düzenlendi.Her bir ders için oluşturulan ekipler yüzlerce toplantı yaparak ilan edilecek müfredatın hazırlıklarını tamamladı.

Yaz aylarından itibaren bugüne kadar 1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar yapıldı, 260 akademisyen 700'ün üzerinde de öğretmen bu toplantılara sürekli olarak katıldı.

Bakan Tekin, müfredatın ne kadar süreyle askıda kalacağına ilişkin soru üzerine, "Planımız bir hafta. Öneri ve görüşler, eğer yoğun bir şekilde gelmeye devam ederse süreyi uzatabiliriz." diye konuştu.

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NASIL OLACAK?

Yeni müfredat eylül ayı itibariyle okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9. sınıflardan başlayarak kademeli olarak uygulanacak.

Derslere, konu anlatımıyla değil, hikâyeler, oyunlar ve günlük yaşam örnekleriyle başlanarak öğrencilerin aktif katılımı sağlanacak. Sadece akademik başarı değil, öğrencinin mutluluğu, derse katılımı, merak duygusunun artması hedeflenecek.