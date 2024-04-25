Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışması taslağı yarın öğleden sonra açıklanacak

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışması taslağı yarın öğleden sonra açıklanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli&quot; adını taşıyan yeni müfredat çalışması taslağı yarın öğleden sonra açıklanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MEB duyurdu. ğitimde yeni müfredat çalışmaları son aşamaya geldi, detaylar bu ay açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat taslağının yarın öğleden sonra kamuoyuna duyuracak. Peki, 2025 müfredat değişecek mi? Yeni müfredat ne zaman? Detaylar haberimizde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat taslağını yarın açıklayacak. Peki, 2025 müfredat değişecek mi? Yeni müfredat ne zaman?

2025 MÜFREDAT DEĞİŞECEK Mİ?

Yeni öğretim programlarına ilişkin detaylar, bu ay netlik kazanacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak müfredat, kademeli olarak uygulanacak.  Ders içerikleri sadeleşecek, saatlerde değişiklik olmayacak.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışması taslağı yarın öğleden sonra açıklanacak - 1. Resim

MEB duyurusuna göre yeni müfredat taslağı yarın öğleden sonra  askıya çıkarılacak.

Bakan Tekin, ilgili görüş ve önerilerin "https://gorusoneri.meb.gov.tr/" adresinden paylaşılabileceğini açıkladı.

MÜFREDAT DEĞİŞİYOR MU?

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışmalarının ana odağına ilişkin soru üzerine Bakan Tekin, müfredatların belli takvimler içerisinde revize edilmesinin gerekliliğine işaret etmişti.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışması taslağı yarın öğleden sonra açıklanacak - 2. Resim

Bakan Tekin, 23 Nisan'da, müfredat çalışmalarının ana eksenine ilişkin değerlendirmesinde 2013'ten itibaren başlayıp, bugün geldiğimiz noktada ulaştığımız metinlere bizi ulaştıran çok kapsamlı bir çalışma takvimi var" ifadelerini kullanmıştı.

Bu süreçte nasıl bir müfredat değişikliği olmasına dair 20'nin üzerinde çalıştay düzenlendi.Her bir ders için oluşturulan ekipler yüzlerce toplantı yaparak ilan edilecek müfredatın hazırlıklarını tamamladı.

Yaz aylarından itibaren bugüne kadar 1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar yapıldı, 260 akademisyen 700'ün üzerinde de öğretmen bu toplantılara sürekli olarak katıldı.

Bakan Tekin, müfredatın ne kadar süreyle askıda kalacağına ilişkin soru üzerine, "Planımız bir hafta. Öneri ve görüşler, eğer yoğun bir şekilde gelmeye devam ederse süreyi uzatabiliriz." diye konuştu.

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NASIL OLACAK?

Yeni müfredat eylül ayı itibariyle okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9. sınıflardan başlayarak kademeli olarak uygulanacak.

Derslere, konu anlatımıyla değil, hikâyeler, oyunlar ve günlük yaşam örnekleriyle başlanarak öğrencilerin aktif katılımı sağlanacak. Sadece akademik başarı değil, öğrencinin mutluluğu, derse katılımı, merak duygusunun artması hedeflenecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bakan Bolat'tan net mesaj! Fırsatçılara geçit verilmeyecekTuvana Türkay hastaneye kaldırıldı! Sevenlerine bir uyarısı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Camdaki Kız oyuncusu Nihal Menzil 1979 yılında evlendi! Oynadığı diziler, eşi ve hayat hikayesi... - HaberlerCamdaki Kız oyuncusu Nihal Menzil 1979 yılında evlendi! Oynadığı diziler, eşi ve hayat hikayesi...55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru'nu kıran kişi Nijerya'lı Clara Chizoba Kronborg - Haberler55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru'nu kıran kişi Nijerya'lı Clara Chizoba KronborgNermin'in Enfes Mutfağı sunucusu Nermin Öztürk'ün hayatı ve biyografisi - HaberlerNermin'in Enfes Mutfağı sunucusu Nermin Öztürk'ün hayatı ve biyografisiAltın fiyatları 1 Mayıs itibarıyla artabilir! FED’in ardından yükseliş başlayacak uyarısı - HaberlerAltın fiyatları 1 Mayıs itibarıyla artabilir! FED’in ardından yükseliş başlayacak uyarısıÜvey anneye nikah düşmez - HaberlerÜvey anneye nikah düşmezYerel seçim sonrası ilk faiz kararı geldi! Merkez Bankası faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı - HaberlerYerel seçim sonrası ilk faiz kararı geldi! Merkez Bankası faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı
Sonraki Haber Yükleniyor...