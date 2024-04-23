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Yarın okullar eğitime devam edecek 24 Nisan Çarşamba

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yarın okullar eğitime devam edecek 24 Nisan Çarşamba

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yarın okulların tatil olup olmayacağına dair bir merak uyandı. 2024 takvimine bakıldığında 23 Nisan'ın Salı gününe denk gelmesi sebebiyle öğrencilere bir günlük izin veriliyor. Yarın okullar tatil mi diye merak eden vatandaşlar için işte haberin tüm detayları...

Yarın 24 Nisan Çarşamba günü, okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hemen ardından gelmesi sebebiyle bu konuda bir belirsizlik yaşanıyor. 2024 yılında takvim, 23 Nisan'ın Salı gününe denk gelmesi sebebiyle öğrencilere bir günlük izin tanıyor. Bu durum okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 16 milyon öğrencinin bir gün boyunca tatil yapmasını sağlıyor. Peki yarın okullar tatil mi?

Yarın okullar eğitime devam edecek 24 Nisan Çarşamba - 1. Resim

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Resmi tatilin sadece 23 Nisan'a denk gelmesi, 24 Nisan Çarşamba günü için eğitim kurumlarının normal programına devam edileceğini gösteriyor. Dolayısıyla 24 Nisan'da okullar tatil olmayacak ve öğrenciler derslerine devam edecekler. Bu durum, bankaların, PTT şubelerinin, hastanelerin ve kargoların normal çalışma saatlerinde faaliyet göstereceği anlamına geliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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